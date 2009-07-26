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Наиля Бутусова

На сайте с 11 апреля 2009

Комментарии131
Темы0
Посты8
Коротко0
Путешествия читателей The Village
RIGHT: конкурсОставь свой ответ на вопрос в комментариях или присылай на наш e-mail
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Путешествия читателей The Village

RIGHT: конкурс Оставь свой ответ на вопрос в комментариях или присылай на наш e-mail

Ситуация
Парк усадьбы ТрубецкихНедалеко от Фрунзенской набережной за чугунной оградой прячется уютный скромный садик, именуемый парком усадьбы Трубецких. Когда-то, в далеком ХVII веке, Никита Юрьевич Трубецкой выстроил здесь для себя дом, большой дворец с бельведером. Позже на территории усадьбы вырос сад, были построены оранжерея и беседки, устроены пруды. Усадьба находилась на заболоченной местности, и устройство...
10
Ситуация

Парк усадьбы Трубецких Недалеко от Фрунзенской набережной за чугунной оградой прячется уютный скромный садик, именуемый парком усадьбы Трубецких. Когда-то, в далеком ХVII веке, Никита Юрьевич Трубецкой выстроил здесь для себя дом, большой дворец с бельведером. Позже на территории усадьбы вырос сад, были построены оранжерея и беседки, устроены пруды. Усадьба находилась на заболоченной местности, и устройство...

Рецепты читателей
Коктейль RIGHT CITRUSЯркий вкус апельсина, тысячи пузырьков и цитрусовая свежесть  – это летний взрывной коктейль RIGHT CITRUS. 
6
Рецепты читателей

Коктейль RIGHT CITRUS Яркий вкус апельсина, тысячи пузырьков и цитрусовая свежесть  – это летний взрывной коктейль RIGHT CITRUS. 

Ситуация
Нескучный садМосква – одна из самых зеленых столиц Европы.В каком еще городе можно встретить такое: Парк Горького плавно перетекает в Нескучный сад, который, в свою очередь, сливается с Воробьевыми горами? Сегодня местом нашей прогулки станет Нескучный сад, один из старейших парков Москвы.
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Ситуация

Нескучный сад Москва – одна из самых зеленых столиц Европы.В каком еще городе можно встретить такое: Парк Горького плавно перетекает в Нескучный сад, который, в свою очередь, сливается с Воробьевыми горами? Сегодня местом нашей прогулки станет Нескучный сад, один из старейших парков Москвы.

Париж от читателей The Village
Parc Monceau       История парка Монсо в Париже. 
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Париж от читателей The Village

Parc Monceau        История парка Монсо в Париже. 

Рецепты читателей
Рождество - печенье - 15 минутПредлагаю вашему вниманию несложный и быстрый рецепт праздничного печенья с орехами и изюмом.
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Рецепты читателей

Рождество - печенье - 15 минут Предлагаю вашему вниманию несложный и быстрый рецепт праздничного печенья с орехами и изюмом.

Путешествие по Садовому кольцу
Ситуация
Путешествие по Садовому кольцуСадовое кольцо - это 17 улиц и бульваров и 15 площадей. Размах, с которым все сделано, присущ исключительно нашей стране. Я не буду своими словами пересказывать историю формирования кольца, взятую с других сайтов. Предлагаю интересующимся прочитать статью в Википедии.
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Путешествие по Садовому кольцу
Ситуация

Путешествие по Садовому кольцу Садовое кольцо - это 17 улиц и бульваров и 15 площадей. Размах, с которым все сделано, присущ исключительно нашей стране. Я не буду своими словами пересказывать историю формирования кольца, взятую с других сайтов. Предлагаю интересующимся прочитать статью в Википедии.

Ситуация
Путешествие по Бульварному кольцуРовно 4 часа.Около 9 км.4 сэндвича, печенье и 2 литра воды на двоих.191 моих фото. И10 бульваров.
24
Ситуация

Путешествие по Бульварному кольцу Ровно 4 часа.Около 9 км.4 сэндвича, печенье и 2 литра воды на двоих.191 моих фото. И10 бульваров.