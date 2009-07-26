Парк усадьбы Трубецких Недалеко от Фрунзенской набережной за чугунной оградой прячется уютный скромный садик, именуемый парком усадьбы Трубецких. Когда-то, в далеком ХVII веке, Никита Юрьевич Трубецкой выстроил здесь для себя дом, большой дворец с бельведером. Позже на территории усадьбы вырос сад, были построены оранжерея и беседки, устроены пруды. Усадьба находилась на заболоченной местности, и устройство...