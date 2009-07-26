Наиля Бутусова
На сайте с 11 апреля 2009
Путешествия читателей The Village
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Путешествия читателей The Village
RIGHT: конкурс Оставь свой ответ на вопрос в комментариях или присылай на наш e-mail
Ситуация
Парк усадьбы ТрубецкихНедалеко от Фрунзенской набережной за чугунной оградой прячется уютный скромный садик, именуемый парком усадьбы Трубецких. Когда-то, в далеком ХVII веке, Никита Юрьевич Трубецкой выстроил здесь для себя дом, большой дворец с бельведером. Позже на территории усадьбы вырос сад, были построены оранжерея и беседки, устроены пруды. Усадьба находилась на заболоченной местности, и устройство...
Ситуация
Парк усадьбы Трубецких Недалеко от Фрунзенской набережной за чугунной оградой прячется уютный скромный садик, именуемый парком усадьбы Трубецких. Когда-то, в далеком ХVII веке, Никита Юрьевич Трубецкой выстроил здесь для себя дом, большой дворец с бельведером. Позже на территории усадьбы вырос сад, были построены оранжерея и беседки, устроены пруды. Усадьба находилась на заболоченной местности, и устройство...
Рецепты читателей
Коктейль RIGHT CITRUSЯркий вкус апельсина, тысячи пузырьков и цитрусовая свежесть – это летний взрывной коктейль RIGHT CITRUS.
Рецепты читателей
Коктейль RIGHT CITRUS Яркий вкус апельсина, тысячи пузырьков и цитрусовая свежесть – это летний взрывной коктейль RIGHT CITRUS.
Ситуация
Нескучный садМосква – одна из самых зеленых столиц Европы.В каком еще городе можно встретить такое: Парк Горького плавно перетекает в Нескучный сад, который, в свою очередь, сливается с Воробьевыми горами? Сегодня местом нашей прогулки станет Нескучный сад, один из старейших парков Москвы.
Ситуация
Нескучный сад Москва – одна из самых зеленых столиц Европы.В каком еще городе можно встретить такое: Парк Горького плавно перетекает в Нескучный сад, который, в свою очередь, сливается с Воробьевыми горами? Сегодня местом нашей прогулки станет Нескучный сад, один из старейших парков Москвы.
Рецепты читателей
Рождество - печенье - 15 минутПредлагаю вашему вниманию несложный и быстрый рецепт праздничного печенья с орехами и изюмом.
Рецепты читателей
Рождество - печенье - 15 минут Предлагаю вашему вниманию несложный и быстрый рецепт праздничного печенья с орехами и изюмом.
Ситуация
Путешествие по Садовому кольцуСадовое кольцо - это 17 улиц и бульваров и 15 площадей. Размах, с которым все сделано, присущ исключительно нашей стране. Я не буду своими словами пересказывать историю формирования кольца, взятую с других сайтов. Предлагаю интересующимся прочитать статью в Википедии.
Ситуация