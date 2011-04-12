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Комментарии25Темы1Посты8
Коротко0
В.

Варюша .

На сайте с 12 апреля 2009

Комментарии25Темы1Посты8
Коротко0
«Кофемания» открыла новую пиццерию Barmalini

ну если в пиццу действительно кладут столько прошуто крудо, то точно стоит заглянуть))

Гид по Петербургским кондитерским

класс-класс! спасибо! Прям сразу в Питер захотелось)) Отличная подборка!

В московских автобусах появятся кондиционеры

было бы здорово)
все-таки смена климата чувствуется. Вспомните холоднущую и снежную зиму, и что творится сейчас

Новое место: «Кофе Is»

клево, спасибо!
очень кстати. А то вечная проблема, где вечером посидеть с подругами

В центре Москвы улучшится экологическая обстановка

думаю, что это очередная показуха((
как воняло выхлопными газами, так и будет вонять...

Новые станции метро: «Достоевская» и «Марьина роща»

супер!
просто потрясающе! обожаю такого рода фотографии - заглянуть за занавес того, чего не возможно увидеть в повседневной жизни!
всегда было интересно узнать и увидеть как оно устроено, наше метро

Афродизиак для девушек

Ага) так вот о чем говорят мужчины!
PS ассоциация на слово ЗА-ДОЛ-БА-ЛО

Дальше от Кремля - ближе к Европе. Проект "ЕДА&ВИНО"

Японская харчевня - 10 баллов!!!))
супер название))

Люди на фейсконтроле

а где же Паша face control?))

10 Итальянских блюд,которые покорили весь мир

да-да!
итальянская еда - самая вкусная!! пицца с прошюто крудо и моцареллой, спагетти с песто, салтимбокка, брускета с томатами и базиликом,домашнее вино или шприц с апероль. Как же я соскучилась...

В московских автобусах появятся кондиционеры

зима у нас должна быть холодной и снежной. аномалией было, когда до января асфальт с газонами красовались.
и вообще примета такая: зима снежная- холодная, лето будет жаркое.

Новое место: «Кофе Is»

да уж, в Москве ето ужасная проблема)

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