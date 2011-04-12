Варюша .
На сайте с 12 апреля 2009
класс-класс! спасибо! Прям сразу в Питер захотелось)) Отличная подборка!
было бы здорово)
все-таки смена климата чувствуется. Вспомните холоднущую и снежную зиму, и что творится сейчас
клево, спасибо!
очень кстати. А то вечная проблема, где вечером посидеть с подругами
думаю, что это очередная показуха((
как воняло выхлопными газами, так и будет вонять...
супер!
просто потрясающе! обожаю такого рода фотографии - заглянуть за занавес того, чего не возможно увидеть в повседневной жизни!
всегда было интересно узнать и увидеть как оно устроено, наше метро
Ага) так вот о чем говорят мужчины!
PS ассоциация на слово ЗА-ДОЛ-БА-ЛО
Японская харчевня - 10 баллов!!!))
супер название))
а где же Паша face control?))
да-да!
итальянская еда - самая вкусная!! пицца с прошюто крудо и моцареллой, спагетти с песто, салтимбокка, брускета с томатами и базиликом,домашнее вино или шприц с апероль. Как же я соскучилась...
зима у нас должна быть холодной и снежной. аномалией было, когда до января асфальт с газонами красовались.
и вообще примета такая: зима снежная- холодная, лето будет жаркое.
да уж, в Москве ето ужасная проблема)
ну если в пиццу действительно кладут столько прошуто крудо, то точно стоит заглянуть))