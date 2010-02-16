Варюша .
На сайте с 12 апреля 2009
Путешествия читателей The Village
Сочи – репортаж с места событийВ июле 2007 года Сочи объявили столицей Олимпийских игр 2014 года. После этого события словосочетания Красная Поляна, Альпика-сервис, комплекс Лаура и олимпийские объекты вошли в обиход и стали до боли привычными. Но я не стану рассказывать про то, как движется подготовка к олимпиаде, что сделано, а что украдено. Я просто хочу рассказать про сам город Сочи. Про его плюсы и минусы...
Путешествия читателей The Village
Сочи – репортаж с места событий В июле 2007 года Сочи объявили столицей Олимпийских игр 2014 года. После этого события словосочетания Красная Поляна, Альпика-сервис, комплекс Лаура и олимпийские объекты вошли в обиход и стали до боли привычными. Но я не стану рассказывать про то, как движется подготовка к олимпиаде, что сделано, а что украдено. Я просто хочу рассказать про сам город Сочи. Про его плюсы и минусы...
Путешествия читателей The Village
Монтальчино. ИталияЭтот милый город расположился на высоком холме посреди тосканской долины. В нем нет ничего выдающегося, кроме прелести небольшого итальянского городка, да и того, что в окрестностях производят одно из самых лучших и признанных вин во всем мире вин – Brunello di Montalcino. А если серьезно, то это маленький мир со своей размеренной жизнью, провинциальными заботами и истинным тосканским...
Путешествия читателей The Village
Монтальчино. Италия Этот милый город расположился на высоком холме посреди тосканской долины. В нем нет ничего выдающегося, кроме прелести небольшого итальянского городка, да и того, что в окрестностях производят одно из самых лучших и признанных вин во всем мире вин – Brunello di Montalcino. А если серьезно, то это маленький мир со своей размеренной жизнью, провинциальными заботами и истинным тосканским...
Рецепты читателей
Гриль-party!Какой русский не любит поехать на дачу на Первомай и отметить шашлычком открытие сезона? Уверена, многие из вас в ближайшее время поедут на природу отдохнуть от городской суеты. А чтобы отдых был не только веселым, но и вкусным, предлагаю несколько рецептов на любой вкус – для мясоедов, рыболюбов и для вегетарианцев. Можно устроить настоящую гриль-party с разнообразным меню.
Рецепты читателей
Гриль-party! Какой русский не любит поехать на дачу на Первомай и отметить шашлычком открытие сезона? Уверена, многие из вас в ближайшее время поедут на природу отдохнуть от городской суеты. А чтобы отдых был не только веселым, но и вкусным, предлагаю несколько рецептов на любой вкус – для мясоедов, рыболюбов и для вегетарианцев. Можно устроить настоящую гриль-party с разнообразным меню.
Питер
«Кафе что ли?!» «Нет! Пироговая Штолле!»На днях вернулась из Питера и спешу поделиться с вами информацией. Думаю, многие уже побывали в этих прекрасных заведениях, кто-то слышал, но никак не мог дойти (как я до недавнего времени), ну а кто-то услышит впервые. Как бы там ни было, пироги как были вкусные, так и остаются. Точнее они не то, что вкусные, они МЕГА вкусные!
Питер
«Кафе что ли?!» «Нет! Пироговая Штолле!» На днях вернулась из Питера и спешу поделиться с вами информацией. Думаю, многие уже побывали в этих прекрасных заведениях, кто-то слышал, но никак не мог дойти (как я до недавнего времени), ну а кто-то услышит впервые. Как бы там ни было, пироги как были вкусные, так и остаются. Точнее они не то, что вкусные, они МЕГА вкусные!
Ситуация
А не сгонять ли нам на челлендж?Дождались!Снег уже почти растаял, ночная температура давно перевалила за ноль и стала положительной. Многие уже поставили на машины летнюю резину. В общем, все указывает на то, что наконец наступила весна! А это значит можно начинать челлендж-заезды по ночной Москве.
Ситуация
А не сгонять ли нам на челлендж? Дождались!Снег уже почти растаял, ночная температура давно перевалила за ноль и стала положительной. Многие уже поставили на машины летнюю резину. В общем, все указывает на то, что наконец наступила весна! А это значит можно начинать челлендж-заезды по ночной Москве.
Путешествия читателей The Village
Волшебный город Бормио или Альпийская сказка ИталииКто хоть раз посетил Италию, непременно туда возвращается. Кому-то нравится их нрав, кому-то еда или шоппинг. Причин может быть сотня. Я до сих пор не могу понять, почему меня так туда тянет. Но знаю, точно – где бы я ни оказалась в Италии – в шумном Риме или провинциальном Монтальчино, я чувствую себя как дома – спокойно и расслабленно. Не исключением стал городишко под названием...
Путешествия читателей The Village
Волшебный город Бормио или Альпийская сказка Италии Кто хоть раз посетил Италию, непременно туда возвращается. Кому-то нравится их нрав, кому-то еда или шоппинг. Причин может быть сотня. Я до сих пор не могу понять, почему меня так туда тянет. Но знаю, точно – где бы я ни оказалась в Италии – в шумном Риме или провинциальном Монтальчино, я чувствую себя как дома – спокойно и расслабленно. Не исключением стал городишко под названием...
Ситуация
Red Espresso BarНе так давно открыла для себя новую кафешку – Red Espresso Bar. Как всегда меня зацепило название, потом сайт, меню…ну в общем, вы знаете как это случается. Обожаю новые места, поэтому с радостью отправилась поглазеть на что-то свеженькое. Интерьер оказался достаточно простым, в стиле городского кафе, ничего лишнего – красные хай-тек кресла, круглые столы, плазма на стене. Но как ни...
Ситуация
Red Espresso Bar Не так давно открыла для себя новую кафешку – Red Espresso Bar. Как всегда меня зацепило название, потом сайт, меню…ну в общем, вы знаете как это случается. Обожаю новые места, поэтому с радостью отправилась поглазеть на что-то свеженькое. Интерьер оказался достаточно простым, в стиле городского кафе, ничего лишнего – красные хай-тек кресла, круглые столы, плазма на стене. Но как ни...
Ситуация
Где провести вечер пятницы и не толькоЧем ближе конец рабочей недели, тем активнее бьется сердце в предвкушении долгожданного отдыха! Ведь впереди выходные и, конечно же, пятничный вечер!! И вроде бы конец недели, ты должен быть уставший, хотеть спать (ведь за неделю столько переделано!), а ты спешишь поскорее разделаться с последними делами и пуститься во все тяжкие – пойти в клуб, поехать за город или встретиться с...
Ситуация