Вадим Бычков
На сайте с 18 декабря 2007
Квартира недели: Хамовники
А чей это дизайн?
Офис недели
Неясный офис, синий цвет изжил себя!
Новое место: Бар «Клава»
Обычный интерьер в чем фишка ?
Офис недели
все четко ничего лишнего,думаю приятно там трудиться!
Квартира Марата Гельмана
хороший лофтец, сложно представить квартиру для Марата в другом стиле
Vanity Club в Лас-Вегасе Design
потолки очень крутые!!
Офис редакции «Сноб» и F5
Хорошее открытое пространство для работы самое то!Не углядел тут дизайна, присутствуют интересные декораторские фишки, но не более, "АSKE" вписывается :)
Московские офисы компании Google
по домашнему уютно!
Офис компании Mail.Ru
скукатища
Новое место: Бар «Клава»
в ценах)
класс!