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ВБ

Вадим Бычков

На сайте с 18 декабря 2007

Комментарии14
Темы0
Посты1
Коротко0
Квартира недели: Хлыновский тупик

класс!

Квартира недели: Хамовники

А чей это дизайн?

Офис недели

Неясный офис, синий цвет изжил себя!

Новое место: Бар «Клава»

Обычный интерьер в чем фишка ?

Офис недели

все четко ничего лишнего,думаю приятно там трудиться!

Квартира Марата Гельмана

хороший лофтец, сложно представить квартиру для Марата в другом стиле

Vanity Club в Лас-Вегасе Design

потолки очень крутые!!

Офис редакции «Сноб» и F5

Хорошее открытое пространство для работы самое то!Не углядел тут дизайна, присутствуют интересные декораторские фишки, но не более, "АSKE" вписывается :)

Московские офисы компании Google

по домашнему уютно!

Офис компании Mail.Ru

скукатища

Новое место: Бар «Клава»

в ценах)

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