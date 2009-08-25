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АК

Аня Колпакова

На сайте с 21 апреля 2009

Комментарии30
Темы0
Посты2
Коротко0
Рецепты читателей
Ох уж этот супчик!В Москве уже полным ходом правит Осень. На улице прохладно, соответственно мы потихоньку забываем про освежающие десерты, мороженое и кофе со льдом.
31
Рецепты читателей

Ох уж этот супчик! В Москве уже полным ходом правит Осень. На улице прохладно, соответственно мы потихоньку забываем про освежающие десерты, мороженое и кофе со льдом.

Ох уж эта лазанья!
Рецепты читателей
Ох уж эта лазанья!Дождливый день. Грустно. Так почему бы не приготовить что-нибудь вкусное и не порадовать себя и своих близких. Вот так мы и решили приготовить с мамой лазанью. Обошли все ближайшие магазины, но теста для нее так и не нашли. В итоге решили приготовить его сами. Пусть долго, муторно, но так вкусно!
34
Ох уж эта лазанья!
Рецепты читателей

Ох уж эта лазанья! Дождливый день. Грустно. Так почему бы не приготовить что-нибудь вкусное и не порадовать себя и своих близких. Вот так мы и решили приготовить с мамой лазанью. Обошли все ближайшие магазины, но теста для нее так и не нашли. В итоге решили приготовить его сами. Пусть долго, муторно, но так вкусно!