Аня Колпакова
На сайте с 21 апреля 2009
Рецепты читателей
Ох уж этот супчик!В Москве уже полным ходом правит Осень. На улице прохладно, соответственно мы потихоньку забываем про освежающие десерты, мороженое и кофе со льдом.
Рецепты читателей
Ох уж этот супчик! В Москве уже полным ходом правит Осень. На улице прохладно, соответственно мы потихоньку забываем про освежающие десерты, мороженое и кофе со льдом.
Рецепты читателей
Ох уж эта лазанья!Дождливый день. Грустно. Так почему бы не приготовить что-нибудь вкусное и не порадовать себя и своих близких. Вот так мы и решили приготовить с мамой лазанью. Обошли все ближайшие магазины, но теста для нее так и не нашли. В итоге решили приготовить его сами. Пусть долго, муторно, но так вкусно!
Рецепты читателей