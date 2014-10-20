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Эржена

На сайте с 21 апреля 2009

Комментарии29
Темы0
Посты2
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Почему питаться кошерно полезно и выгодно всем

Кошерное мясо не будет халяльным для мусульман, поскольку халяльное мясо должно быть забито в присутствии мулы, и головой животное должно быть обращено к Мекке. Что касается кошерного питания Аэрофлота, еще летом все было чудесно, но неделю назад очень разочаровала еда - сухая пересоленая горбуша на закуску и что-то слабо вразумительное на горячее :( В любом случае, спасибо автору, классный пост, нужно доехать до синагоги за хумусом...

Hola, Margarita! Или жизнь на берегу Карибского моря

вы так приятно все описали, что хочется все бросить и купить биле на самолет! =)

От заката до рассвета: советы московских барменов

паред тем как лечь спать - если сознание еще присутвует - выпить активироного уголя. если не успели, то сразу по пробуждении. ну вода и куринный бульон всегда спасают =)

Лоранский пирог

спасибо, испекла. потрясающе)))

Let's make chocolate or some like it hot

а что за фильм с Гвинет Пэлтроу (или мне показалось)?

Шоколадные штучки. Обзор гаджетов для сладкоежек

хочу шоко-клавиатуру))

Городской телейдоскоп

оооо, как здорово!!! прямо рядом с Кёльнским собором!!! наверное это что-то неверояное)) как долго это там будет?

Десерты от Amy Atlas

ах, красотища)))

Море внутри

бегу туда)

Под седьмым небом

а как же терраса берлинского клуба weekend? там оч сексуальные диваны-диваны-диваны и оч романтичные рассветы с видом на Alexanderplatz!

Почему питаться кошерно полезно и выгодно всем

Кошерный хумус очень часто продается в обычных супермаркетах (Перекресток, Седьмой континент). 

Почему питаться кошерно полезно и выгодно всем
комментарий удалён
Почему питаться кошерно полезно и выгодно всем

Нет, этим замечанием он как бы намекает, что не надо ехать в синагогу, а можно просто зайти в один из тысячи магазинов сети Перекресток. 

Почему питаться кошерно полезно и выгодно всем
комментарий удалён
Почему питаться кошерно полезно и выгодно всем

Лично своими глазами видел сертивфекат кошерности (и могу предъявить снимок) снятый на "фабрике-кухне" ресторана  PINHAS при московской синагоге. Сертификат выдан главным муфтием России.

Как хотите - но это факт. И там производят халял для самолетов Аэрофлот.

PS купить в московских магазинах ""перекресток", "ашан", "азбука вкуса" и т.д. хумус часто проще чем в синагоге.

Почему питаться кошерно полезно и выгодно всем

Эржена права, помимо описанного, должны быть произнесены определенные слова.

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