Эржена
На сайте с 21 апреля 2009
вы так приятно все описали, что хочется все бросить и купить биле на самолет! =)
паред тем как лечь спать - если сознание еще присутвует - выпить активироного уголя. если не успели, то сразу по пробуждении. ну вода и куринный бульон всегда спасают =)
спасибо, испекла. потрясающе)))
а что за фильм с Гвинет Пэлтроу (или мне показалось)?
хочу шоко-клавиатуру))
оооо, как здорово!!! прямо рядом с Кёльнским собором!!! наверное это что-то неверояное)) как долго это там будет?
ах, красотища)))
бегу туда)
а как же терраса берлинского клуба weekend? там оч сексуальные диваны-диваны-диваны и оч романтичные рассветы с видом на Alexanderplatz!
Кошерный хумус очень часто продается в обычных супермаркетах (Перекресток, Седьмой континент).
Нет, этим замечанием он как бы намекает, что не надо ехать в синагогу, а можно просто зайти в один из тысячи магазинов сети Перекресток.
Лично своими глазами видел сертивфекат кошерности (и могу предъявить снимок) снятый на "фабрике-кухне" ресторана PINHAS при московской синагоге. Сертификат выдан главным муфтием России.
Как хотите - но это факт. И там производят халял для самолетов Аэрофлот.
PS купить в московских магазинах ""перекресток", "ашан", "азбука вкуса" и т.д. хумус часто проще чем в синагоге.
Эржена права, помимо описанного, должны быть произнесены определенные слова.
Кошерное мясо не будет халяльным для мусульман, поскольку халяльное мясо должно быть забито в присутствии мулы, и головой животное должно быть обращено к Мекке. Что касается кошерного питания Аэрофлота, еще летом все было чудесно, но неделю назад очень разочаровала еда - сухая пересоленая горбуша на закуску и что-то слабо вразумительное на горячее :( В любом случае, спасибо автору, классный пост, нужно доехать до синагоги за хумусом...