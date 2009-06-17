Эржена
На сайте с 21 апреля 2009
Рецепты читателей
Экономичный рецепт восхитительной курицыЕсли у вас финансовые затруднения и вы еще и ленивы, а есть очень хочется, причем чем вкуснее тем лучше, - это не повод корить себя. Это повод наскрести последние 112 рублей (именно столько понадобилось мне) и выбраться до ближайшего магазина. Стимул: восхитительная запеченая курочка с золотистой корочкой - аааах! при минимальных затратах сил и средств.
Рецепты читателей
Экономичный рецепт восхитительной курицы Если у вас финансовые затруднения и вы еще и ленивы, а есть очень хочется, причем чем вкуснее тем лучше, - это не повод корить себя. Это повод наскрести последние 112 рублей (именно столько понадобилось мне) и выбраться до ближайшего магазина. Стимул: восхитительная запеченая курочка с золотистой корочкой - аааах! при минимальных затратах сил и средств.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Не верь в худо!!!Прошлым летом, путешесвуя по Германии, мы попали в небольшой тихий городок Магдебург. Погуляв по крепостной стене и заново восстановленным после 2ой мировой готическим монастырям мы набрели - о боже! это фантастика на . я стесняюсь назвать это чудо домом! Это была "Зеленая цитадель", последний проект австрийского архитектора и художника Фриденсрайха Хундертвассера.
Путешествия по Европе от читателей The Village