Экономичный рецепт восхитительной курицы Если у вас финансовые затруднения и вы еще и ленивы, а есть очень хочется, причем чем вкуснее тем лучше, - это не повод корить себя. Это повод наскрести последние 112 рублей (именно столько понадобилось мне) и выбраться до ближайшего магазина. Стимул: восхитительная запеченая курочка с золотистой корочкой - аааах! при минимальных затратах сил и средств.