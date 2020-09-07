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АТ

Аня такая Аня

На сайте с 23 апреля 2009

Комментарии242Темы1Посты3
Коротко0
Монобистро с яйцами, таежная кухня и ребра медведя на Центральном рынке, кофейня в особняке XVIII века

у ссылок подробнее проблемы: часть вообще не работает, часть ведёт не туда куда надо

Винный бар ТоТо, кафе «Август» на Даниловском рынке, «Пикник у дома» с Владимиром Раевским

"Драфтовое пиво на кране" пишет Таня, которая любит пиво. А откуда еще оно бывает?

Что пить и есть на обновленном Даниловском: От кофе до чаудера

В статье сказано, что Рубен в ЮК стоит 350, на фото 550, а на деле среднее арифметическое?

В Москве откроются три новые точки «Пивотека 465»

пивная с чипсами и рыбкой?? вот это открытие сезона, не меньше

Размер в размер: Марки нижнего белья по индивидуальным меркам

Итого, из 6 представленных марок:

  • 2 шьют по индивидуальным меркам
  • одна шьет, но без примерки (а смысл???) или сочинцам
  • про три остальные по вопросу индивидуального пошива не сказано ничего

Спасибо Юлии ЛИ за отличную подборку марок, у которых мы будем уверены в удобстве комплекта (ведь он будет сконструирован по нашим меркам), а также не упустим эстетическую составляющую, обсудив с дизайнером все нюансы

Климат-контроль: Как выбрать увлажнитель воздуха

а про минусы где? для обычного нужно бесконечно покупать фильтры, ультразвуковой покрывает все вокруг налетом, а паровые фигачат горячсим паром. мойку надо мыть и это занятие для сильных духом и богатых временем

На «Экомаркете» появился фуд-корнер «Ватрушка Taste Market»

с фирменными крафтовыми плейсматами, что бы это ни значило

На ВДНХ открывается бургерная «Фантазёры»

стойте на своем до конца, чо уж! горячие котлеты с булочкой и роликовые доски

Где покупать солнечные очки в Москве и Санкт-Петербурге

а кто-нибудь знает, где продаются такие насадки на очки, чтобы на обычные для зрения сверху цеплять солнцезащитные стекла?

Магазин «Точка I Калашный, 9»

довольно долго не заходила, а тут недавно зашла - а там больше не магазин! они убрали все стеллажи по центру и большую часть по краям дальней части зала. поставили там столы. в итоге ассортимент настолько сократился, что и купить нечего

Климат-контроль: Как выбрать увлажнитель воздуха

ну а как без минусов-то? 

у меня классический увлажнитель и ультразвуковой. для первого покупаю каждый год новый фильтр (и периодически не забываю замачивать его с лимонным соком), а для второго покупаю дистиллированную воду. других вариантов не вижу, т.к. здоровье дороже. 

Климат-контроль: Как выбрать увлажнитель воздуха

у меня мойка вента. раз в 10 дней промываю короб и барабан под краном (5 минут времени), раз в месяц мою лопасти (минут 20). ни сменных фильтров, ни горячего пара, ни налета.

Климат-контроль: Как выбрать увлажнитель воздуха

вот да, в отзывах на яндекс.маркете можно больше информации узнать, чем из этой статьи. 

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