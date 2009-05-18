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Комментарии242Темы1Посты3
Коротко0
АТ

Аня такая Аня

На сайте с 23 апреля 2009

Комментарии242Темы1Посты3
Коротко0
Рецепты читателей
Киш с лососем и укропомКиш, по-моему, универсальный пирог, его легко готовить, в качестве начинки подойдет все, что есть в доме, получается неизменно вкусно и сытно.
6
Рецепты читателей

Киш с лососем и укропом Киш, по-моему, универсальный пирог, его легко готовить, в качестве начинки подойдет все, что есть в доме, получается неизменно вкусно и сытно.

Рецепты читателей
Торт Захер (Sachertorte)Как говорит википедия, Торт Захер (нем. Sachertorte) — шоколадный торт, изобретение австрийского кондитера Франца Захера. Торт является типичным десертом венской кухни и вместе с тем одним из самых популярных тортов в мире.
29
Рецепты читателей

Торт Захер (Sachertorte) Как говорит википедия, Торт Захер (нем. Sachertorte) — шоколадный торт, изобретение австрийского кондитера Франца Захера. Торт является типичным десертом венской кухни и вместе с тем одним из самых популярных тортов в мире.

Рецепты читателей
ХренчикиНачну с названия) Не пугайтесь, рецепт мой о вкуснейших печеньках, которые элементарно готовить и очень вкусно поедать. Почему они так называются - понятия не имею, догадываюсь, что у них есть какое-то нормальное название (какое?), но у нас в семье они всегда назывались хренчиками с легкой руки моей прабабушки.
75
Рецепты читателей

Хренчики Начну с названия) Не пугайтесь, рецепт мой о вкуснейших печеньках, которые элементарно готовить и очень вкусно поедать. Почему они так называются - понятия не имею, догадываюсь, что у них есть какое-то нормальное название (какое?), но у нас в семье они всегда назывались хренчиками с легкой руки моей прабабушки.