Хренчики Начну с названия) Не пугайтесь, рецепт мой о вкуснейших печеньках, которые элементарно готовить и очень вкусно поедать. Почему они так называются - понятия не имею, догадываюсь, что у них есть какое-то нормальное название (какое?), но у нас в семье они всегда назывались хренчиками с легкой руки моей прабабушки.