Катя Демидова
На сайте с 27 апреля 2009
Заварное тесто очень опасное. Важно как следует перемешивать воду с мукой и маслом, подождать, пока остынет (иначе яйца свернутся), а потом мешать, пока комок не станет блестящим и эластичным.
А белковый крем делать умеет кто? У меня с ним не сложилось что-то..
тесто — просто смешать компоненты? (что-то мне не по глазам...)
красиво, надо попробовать.
а что-нибудь вместо спаржи подойдёт?
она получается сладкая или со сластинкой?
а что вообще такое террин?
бесстрашный дядька
выглядит вкусно и здорово
а я бы выбрала вкусный, сытный и быстрый в приготовлении.
жарить лучше на среднем огне.
сахара маловато, имхо. и ванилин можно добавить ещё.
Террины получили свое имя от названия прямоугольной огнеупорной формы с крышкой, в которой готовились. Родом террины из Франции, хотя сейчас подобный способ приготовления мясных хлебцев можно найти не только во французской кухне. Террины бывают мясные, рыбные или овощные. Для приготовления массы, которую укладывают в форму, продукты либо измельчают в фарш, либо нарезают тонкими пластинками, либо сочетают и то и другое. После того, как форму заполнили продуктами, их плотно прижимают крышкой и отправляют в духовку, предварительно налив в противень воды (водяная баня). Готовый террин охлаждают, тонко нарезают и подают с ломтиками хлеба.
взято с gotovim.ru
я тоже ничего толкового не нашла
холодная закуска, в общем
ну по сути да) зачем усложнять)
Со сластинкой, но если что, можно просто при приготовлении сиропа добавить больше воды.
да все что угодно! можно любые овощи, мясо, да все что угодно! Моя мама делает подобный пирог с кабачками и ветчиной!
спасибо
просто смешать компоненты. Всё элементарно - в этом и кайф весь.
http://www.say7.info/cook/recipe/464-Belkovyiy-krem.html
Так делать не пробовали? Мне кажется, все достаточно просто описано.
О, круто, спасибо.
Кстати, а ещё можно начинять не сладкими кремами, а вообще любыми начинками (да хоть томатной пастой). Офигенная закуска, лично мне нравится с тёртым сыром.