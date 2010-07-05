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КД

Катя Демидова

На сайте с 27 апреля 2009

Комментарии35
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Эклеры

Кстати, а ещё можно начинять не сладкими кремами, а вообще любыми начинками (да хоть томатной пастой). Офигенная закуска, лично мне нравится с тёртым сыром.

Эклеры

Заварное тесто очень опасное. Важно как следует перемешивать воду с мукой и маслом, подождать, пока остынет (иначе яйца свернутся), а потом мешать, пока комок не станет блестящим и эластичным.
А белковый крем делать умеет кто? У меня с ним не сложилось что-то..

Нежнейший творожный пирог!

тесто — просто смешать компоненты? (что-то мне не по глазам...)

Пирог со спаржей (КИШ)

красиво, надо попробовать.
а что-нибудь вместо спаржи подойдёт?

Грудка в сладкой глазури

она получается сладкая или со сластинкой?

Wonder terrine

а что вообще такое террин?

Кевин Ричардсон - заклинатель зверей

бесстрашный дядька

Гратен из капусты и томатов с творогом и сыром

выглядит вкусно и здорово

Сэндвич-арт

а я бы выбрала вкусный, сытный и быстрый в приготовлении.

Сырник. Удиви ближнего

жарить лучше на среднем огне.
сахара маловато, имхо. и ванилин можно добавить ещё.

Wonder terrine

Террины получили свое имя от названия прямоугольной огнеупорной формы с крышкой, в которой готовились. Родом террины из Франции, хотя сейчас подобный способ приготовления мясных хлебцев можно найти не только во французской кухне. Террины бывают мясные, рыбные или овощные. Для приготовления массы, которую укладывают в форму, продукты либо измельчают в фарш, либо нарезают тонкими пластинками, либо сочетают и то и другое. После того, как форму заполнили продуктами, их плотно прижимают крышкой и отправляют в духовку, предварительно налив в противень воды (водяная баня). Готовый террин охлаждают, тонко нарезают и подают с ломтиками хлеба.

взято с gotovim.ru

Wonder terrine

я тоже ничего толкового не нашла

холодная закуска, в общем

Wonder terrine

ну по сути да) зачем усложнять)

Грудка в сладкой глазури

Со сластинкой, но если что, можно просто при приготовлении сиропа добавить больше воды.

Пирог со спаржей (КИШ)

да все что угодно! можно любые овощи, мясо, да все что угодно! Моя мама делает подобный пирог с кабачками и ветчиной!

Пирог со спаржей (КИШ)

спасибо

Нежнейший творожный пирог!

просто смешать компоненты. Всё элементарно - в этом и кайф весь.

Эклеры

http://www.say7.info/cook/recipe/464-Belkovyiy-krem.html
Так делать не пробовали? Мне кажется, все достаточно просто описано.

Эклеры

О, круто, спасибо.

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