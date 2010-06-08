КД
Катя Демидова
На сайте с 27 апреля 2009
Рецепты читателей
Аппетитные футболкиБудьте осторожны, покупая еду, потому что теперь на прилавках продуктовых супермаркетов можно встретить. футболки.
Рецепты читателей
Аппетитные футболки Будьте осторожны, покупая еду, потому что теперь на прилавках продуктовых супермаркетов можно встретить. футболки.
Рецепты читателей
Суп-пюре из брокколи с креветкамиЛетом как никогда хочется чего-нибудь свежего и сытного, чтоб восполнить необходимые для сдачи сессии и прогулок до утра силы. Вашему вниманию предлагается супервкусный сливочный суп-пюре из брокколи с креветками. Уверена, что это нежнейшее блюдо не оставит вас равнодушными!
Рецепты читателей