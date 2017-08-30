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ЕВ

Екатерина Викторова

На сайте с 28 апреля 2009

Комментарии94
Темы0
Посты2
Коротко0
Шесть башен, спирали, крыша с лугом и капустное поле: Девять проектов Музея блокады

Какие норвежцы молодцы, чувствуется, что изучали материал, а не просто предложили готовую заготовку. Я 20 лет живу в Петербурге и не знала про капустное поле. Замечательная идея о движении к свету и панораме города.

Меньше всего понравился проект Мамошина. Какой-то натужный символизм. И при чём здесь Стоунхедж?

Как живёт район Петербурга у «кадыровского моста»

"Мост, под стать всему району, скорее невыразителен". Ничего себе - невыразителен! Из нашего окна открывается вид на залив - корабли, острова, дорога на Кронштадт. Можно прогуляться до "моря". Рядом парк, больше похожий на лес, канал, да и мост вполне симпатичный, современный. И вообще, как пела в моём детстве группа СТДК, "ведь каждый про юго-запад слышал".

Казак

Я сама из терских казаков, а муж из яицких, но от этих рассуждений просто затошнило.

10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы

Если очень хочется щегольнуть иностранным словом, то шведские "митболы" лучше называть щётбуллар.

Квартира с эклектичным интерьером на Суворовском проспекте

Я увидела несвязный набор из интересных предметов интерьера. Неприятно удивила расстановка разномастной мебели в гостиной - по стеночке.

Квартира архитектора в элитном Парадном квартале

Не люблю критиковать, но это банально для молодого архитектора.

Киевские власти ввели спецмаркировку для российских товаров

Ну что ж, у людей есть выбор - бойкотировать или нет. А не так, как у нас: запретили всё для всех, а потом ввезли втридорога через Беларусь.

Краткосрочные шенгенские визы планируют выдавать прямо на границе

Странно. Я думала, что для нас, россиян, скоро вообще все границы закроют.

Квартира владельцев галереи Bulthaup на Большой Конюшенной

Идеально.

Строиться по одному: 12 удачных примеров современной петербургской архитектуры

В Генштабе не работает лифт для инвалидов, нет пандусов, с коляской проехать невозможно. Что-то я не могу представить подобные проекты в западноевропейских музеях.

Краткосрочные шенгенские визы планируют выдавать прямо на границе

С другой стороны закроют )

Краткосрочные шенгенские визы планируют выдавать прямо на границе

Вы больше либеральной прессы читайте - еще не такое подумается. )

Казак

Может быть вы еще дочь офицера?

Казак

Турецко-подданного.

Казак

как же это все смешно

Казак

Все мы из яицких...

Строиться по одному: 12 удачных примеров современной петербургской архитектуры

У Явейна, возможно, в принципе проблемы с организацией пространства. Ужасно спроектированный Ладожский вокзал из той же оперы.

Шесть башен, спирали, крыша с лугом и капустное поле: Девять проектов Музея блокады

Согласен, мне Мамошинский проект почему-то напоминает Берлинский Олимпийский стадион, где ещё нацистские собрания проводились. Не очень приемлимая ассоциация. Ещё опасаюсь того, как петербуржцы отнесутся к возведению музея блокады по германскому или финляндскому проектам.

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