Екатерина Викторова
На сайте с 28 апреля 2009
"Мост, под стать всему району, скорее невыразителен". Ничего себе - невыразителен! Из нашего окна открывается вид на залив - корабли, острова, дорога на Кронштадт. Можно прогуляться до "моря". Рядом парк, больше похожий на лес, канал, да и мост вполне симпатичный, современный. И вообще, как пела в моём детстве группа СТДК, "ведь каждый про юго-запад слышал".
Я сама из терских казаков, а муж из яицких, но от этих рассуждений просто затошнило.
Если очень хочется щегольнуть иностранным словом, то шведские "митболы" лучше называть щётбуллар.
Я увидела несвязный набор из интересных предметов интерьера. Неприятно удивила расстановка разномастной мебели в гостиной - по стеночке.
Не люблю критиковать, но это банально для молодого архитектора.
Ну что ж, у людей есть выбор - бойкотировать или нет. А не так, как у нас: запретили всё для всех, а потом ввезли втридорога через Беларусь.
Странно. Я думала, что для нас, россиян, скоро вообще все границы закроют.
В Генштабе не работает лифт для инвалидов, нет пандусов, с коляской проехать невозможно. Что-то я не могу представить подобные проекты в западноевропейских музеях.
С другой стороны закроют )
Вы больше либеральной прессы читайте - еще не такое подумается. )
Может быть вы еще дочь офицера?
Турецко-подданного.
как же это все смешно
Все мы из яицких...
У Явейна, возможно, в принципе проблемы с организацией пространства. Ужасно спроектированный Ладожский вокзал из той же оперы.
Согласен, мне Мамошинский проект почему-то напоминает Берлинский Олимпийский стадион, где ещё нацистские собрания проводились. Не очень приемлимая ассоциация. Ещё опасаюсь того, как петербуржцы отнесутся к возведению музея блокады по германскому или финляндскому проектам.
Какие норвежцы молодцы, чувствуется, что изучали материал, а не просто предложили готовую заготовку. Я 20 лет живу в Петербурге и не знала про капустное поле. Замечательная идея о движении к свету и панораме города.
Меньше всего понравился проект Мамошина. Какой-то натужный символизм. И при чём здесь Стоунхедж?