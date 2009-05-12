Футурама Таким, наверное, будет выглядеть мир лет через двадцать: многоэтажные пешеходные переходы, ведущие из одного роскошного торгового центра в другой, двухэтажные автобусы и трамваи, небоскребы, вертолеты и канатная дорога. И кипучий, шумный базар глобализации: люди говорят преимущественно на китайском (кто-нибудь сомневается, что у Китая светлое будущее?) и английском, с...