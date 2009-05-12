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ЕВ

Екатерина Викторова

На сайте с 28 апреля 2009

Комментарии94
Темы0
Посты2
Коротко0
Путешествия читателей The Village
ФутурамаТаким, наверное,&nbsp;будет выглядеть мир лет через двадцать: многоэтажные пешеходные переходы, ведущие из одного роскошного торгового центра в другой, двухэтажные автобусы и трамваи, небоскребы, вертолеты и канатная дорога. И кипучий, шумный базар глобализации: люди говорят преимущественно на китайском (кто-нибудь сомневается, что у Китая светлое будущее?) и английском,&nbsp;с...
26
Путешествия читателей The Village

Футурама Таким, наверное,&nbsp;будет выглядеть мир лет через двадцать: многоэтажные пешеходные переходы, ведущие из одного роскошного торгового центра в другой, двухэтажные автобусы и трамваи, небоскребы, вертолеты и канатная дорога. И кипучий, шумный базар глобализации: люди говорят преимущественно на китайском (кто-нибудь сомневается, что у Китая светлое будущее?) и английском,&nbsp;с...

Рецепты читателей
Не грусти, похрусти! Легкая летняя закускаПриближается лето – пора веселых вечеринок и вкусной легкой еды. Почему бы их ни объединить?
15
Рецепты читателей

Не грусти, похрусти! Легкая летняя закуска Приближается лето – пора веселых вечеринок и вкусной легкой еды. Почему бы их ни объединить?