Екатерина Викторова
На сайте с 28 апреля 2009
Путешествия читателей The Village
ФутурамаТаким, наверное, будет выглядеть мир лет через двадцать: многоэтажные пешеходные переходы, ведущие из одного роскошного торгового центра в другой, двухэтажные автобусы и трамваи, небоскребы, вертолеты и канатная дорога. И кипучий, шумный базар глобализации: люди говорят преимущественно на китайском (кто-нибудь сомневается, что у Китая светлое будущее?) и английском, с...
Путешествия читателей The Village
Футурама Таким, наверное, будет выглядеть мир лет через двадцать: многоэтажные пешеходные переходы, ведущие из одного роскошного торгового центра в другой, двухэтажные автобусы и трамваи, небоскребы, вертолеты и канатная дорога. И кипучий, шумный базар глобализации: люди говорят преимущественно на китайском (кто-нибудь сомневается, что у Китая светлое будущее?) и английском, с...
Рецепты читателей
Не грусти, похрусти! Легкая летняя закускаПриближается лето – пора веселых вечеринок и вкусной легкой еды. Почему бы их ни объединить?
Рецепты читателей