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Маргарита Попова

На сайте с 22 июня 2012

Комментарии10Темы5Посты42
Коротко0
Дружба, надежда и тьма: Портрет российского бизнеса в названиях компаний

восхитительная обложка для фичера (и фичер)

Планеры, учет времени и распорядок дня

Я использую Wunderlist: он удобный, красивый и отлично работает на всех устройствах. А ещё мне страшно симпатичны всякие штуки вроде five.sentenc.es, которые незаметно экономят время (в данном случае, не дают писать письма длиною в локоть).

Планеры, учет времени и распорядок дня

ох, а я как люблю писать письма! длинные, со ссылками... и наивно полагаю, что их читают))) задумалась теперь