Маргарита Попова
На сайте с 22 июня 2012
Планеры, учет времени и распорядок дня
Я использую Wunderlist: он удобный, красивый и отлично работает на всех устройствах. А ещё мне страшно симпатичны всякие штуки вроде five.sentenc.es, которые незаметно экономят время (в данном случае, не дают писать письма длиною в локоть).
Планеры, учет времени и распорядок дня
ох, а я как люблю писать письма! длинные, со ссылками... и наивно полагаю, что их читают))) задумалась теперь
восхитительная обложка для фичера (и фичер)