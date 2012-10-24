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Маргарита Попова

На сайте с 22 июня 2012

Комментарии10Темы5Посты42
Коротко0
5 доказательств того, что хипстерам не следует заниматься бизнесом («Портландия»)
Менеджмент
5 доказательств того, что хипстерам не следует заниматься бизнесом («Портландия»)H&F посмотрел сериал «Портландия» с Фредом Армизеном и Керри Браунстайн и выбрал 5 сомнительных стартапов, которые доказывают, что хипстерам и бизнесу лучше жить порознь.
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5 доказательств того, что хипстерам не следует заниматься бизнесом («Портландия»)
Менеджмент

5 доказательств того, что хипстерам не следует заниматься бизнесом («Портландия») H&F посмотрел сериал «Портландия» с Фредом Армизеном и Керри Браунстайн и выбрал 5 сомнительных стартапов, которые доказывают, что хипстерам и бизнесу лучше жить порознь.

Дейв Голдберг, Survey Monkey: «Наши главные конкуренты — бумага и карандаш»
Интервью
Дейв Голдберг, Survey Monkey: «Наши главные конкуренты — бумага и карандаш»Дейв Голдберг взялся за бумагу и карандаши, чтобы ответить на вопросы H&F и Марселя Пруста о своей компании, странных хобби и джетлаге, а также рассказать семейный анекдот и нарисовать конкурента.
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Дейв Голдберг, Survey Monkey: «Наши главные конкуренты — бумага и карандаш»
Интервью

Дейв Голдберг, Survey Monkey: «Наши главные конкуренты — бумага и карандаш» Дейв Голдберг взялся за бумагу и карандаши, чтобы ответить на вопросы H&F и Марселя Пруста о своей компании, странных хобби и джетлаге, а также рассказать семейный анекдот и нарисовать конкурента.

Офис: Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing
Как это работает
Офис: Walt Disney Studios Sony Pictures ReleasingH&F прогулялся по офису компании, в котором можно найти не меньше героев кинофильмов, чем сотрудников.
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Офис: Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing
Как это работает

Офис: Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing H&F прогулялся по офису компании, в котором можно найти не меньше героев кинофильмов, чем сотрудников.

Hopes & Fears

LiveJournal заработает на пользователях

LiveJournal собирается уйти от медийной рекламы и зарабатывать на платных сервисах

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Hopes & Fears

LiveJournal заработает на пользователях LiveJournal собирается уйти от медийной рекламы и зарабатывать на платных сервисах

10 сумасшедших поступков одного успешного бизнесмена («Такер: Человек и его мечта»)
Менеджмент
10 сумасшедших поступков одного успешного бизнесмена («Такер: Человек и его мечта»)10 смелых поступков визионера и автомобилиста Престона Такера (Tucker: The Man and His Dream), которые ставят под сомнение его психическое здоровье, но всё равно приводят к успеху.
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10 сумасшедших поступков одного успешного бизнесмена («Такер: Человек и его мечта»)
Менеджмент

10 сумасшедших поступков одного успешного бизнесмена («Такер: Человек и его мечта») 10 смелых поступков визионера и автомобилиста Престона Такера (Tucker: The Man and His Dream), которые ставят под сомнение его психическое здоровье, но всё равно приводят к успеху.

Гарет Уильямс, Skyscanner: «Для нас главное сейчас — оставаться стартапом»
Интервью
Гарет Уильямс, Skyscanner: «Для нас главное сейчас — оставаться стартапом»Основатель поиска авиабилетов Skyscanner Гарет Уильямс рассказал H&F, как управлять международной компанией из маленького города и зачем ехать в Таллин.
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Гарет Уильямс, Skyscanner: «Для нас главное сейчас — оставаться стартапом»
Интервью

Гарет Уильямс, Skyscanner: «Для нас главное сейчас — оставаться стартапом» Основатель поиска авиабилетов Skyscanner Гарет Уильямс рассказал H&F, как управлять международной компанией из маленького города и зачем ехать в Таллин.

Слово пастыря: 5 впечатляющих бизнес-тренингов в интернете
Менеджмент
Слово пастыря: 5 впечатляющих бизнес-тренингов в интернетеСобственный Шаббат, наёмные роботы, динозавры с геморроем и другие вспышки озарения, которые можно найти в тренингах бизнес-коучей.
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Слово пастыря: 5 впечатляющих бизнес-тренингов в интернете
Менеджмент

Слово пастыря: 5 впечатляющих бизнес-тренингов в интернете Собственный Шаббат, наёмные роботы, динозавры с геморроем и другие вспышки озарения, которые можно найти в тренингах бизнес-коучей.

Ценные вещи: 5 приложений в AppStore за $999,99
Облако знаний
Ценные вещи: 5 приложений в AppStore за $999,99Футбольная статистика, личная яхта, учёба в Гарварде и другие вещи, которые можно купить в AppStore за максимальную цену.
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Ценные вещи: 5 приложений в AppStore за $999,99
Облако знаний

Ценные вещи: 5 приложений в AppStore за $999,99 Футбольная статистика, личная яхта, учёба в Гарварде и другие вещи, которые можно купить в AppStore за максимальную цену.

7 непростых разговоров, которые приходится вести бизнесмену («Нефть»)
Менеджмент
7 непростых разговоров, которые приходится вести бизнесмену («Нефть»)H&F учится у нефтяника и успешного предпринимателя Дэниэла Плэйнвью (There Will Be Blood) искусству вести неприятные разговоры.
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7 непростых разговоров, которые приходится вести бизнесмену («Нефть»)
Менеджмент

7 непростых разговоров, которые приходится вести бизнесмену («Нефть») H&F учится у нефтяника и успешного предпринимателя Дэниэла Плэйнвью (There Will Be Blood) искусству вести неприятные разговоры.

Александр Ващенко, NARR8: «Обычный текст убивает идею iPad»
Интервью
Александр Ващенко, NARR8: «Обычный текст убивает идею iPad»Генеральный директор NARR8 рассказал, как заставить любителей игр читать книги и почему быть «Санта-Барбарой» — это неплохо.
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Александр Ващенко, NARR8: «Обычный текст убивает идею iPad»
Интервью

Александр Ващенко, NARR8: «Обычный текст убивает идею iPad» Генеральный директор NARR8 рассказал, как заставить любителей игр читать книги и почему быть «Санта-Барбарой» — это неплохо.

Без паники: Что делать, если Роскомнадзор закрыл ваш сайт
Менеджмент
Без паники: Что делать, если Роскомнадзор закрыл ваш сайт H&F составил краткую инструкцию, что делать предпринимателю, если его сайт попал в реестр запрещённых доменов.
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Без паники: Что делать, если Роскомнадзор закрыл ваш сайт
Менеджмент

Без паники: Что делать, если Роскомнадзор закрыл ваш сайт H&F составил краткую инструкцию, что делать предпринимателю, если его сайт попал в реестр запрещённых доменов.

Цукерберг перезвонит: Как заработать на информации из соцсетей
Менеджмент
Цукерберг перезвонит: Как заработать на информации из соцсетейH&F нашёл 5 необычных способов преуспеть, работая с информацией в социальных сетях — для детей, параноиков и страдающих от ностальгии.
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Цукерберг перезвонит: Как заработать на информации из соцсетей
Менеджмент

Цукерберг перезвонит: Как заработать на информации из соцсетей H&F нашёл 5 необычных способов преуспеть, работая с информацией в социальных сетях — для детей, параноиков и страдающих от ностальгии.

10 шагов к успеху в индустрии моды (How To Make It In America)
Облако знаний
10 шагов к успеху в индустрии моды (How To Make It In America)H&F изучил сериал How To Make It In America о двух неудачниках, продающих футболки, и составил пошаговую инструкцию того, как стать успешным предпринимателем.
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10 шагов к успеху в индустрии моды (How To Make It In America)
Облако знаний

10 шагов к успеху в индустрии моды (How To Make It In America) H&F изучил сериал How To Make It In America о двух неудачниках, продающих футболки, и составил пошаговую инструкцию того, как стать успешным предпринимателем.

10 навыков, необходимых предпринимателю, от Билли Бина (Moneyball)
Менеджмент
10 навыков, необходимых предпринимателю, от Билли Бина (Moneyball)Генеральный менеджер «Окленд Атлетикс» Билли Бин (Брэд Питт в фильме Moneyball по бестселлеру Майкла Льюиса о гениальном аналитике бейсбола) демонстрирует умения, необходимые для управления бизнесом.
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10 навыков, необходимых предпринимателю, от Билли Бина (Moneyball)
Менеджмент

10 навыков, необходимых предпринимателю, от Билли Бина (Moneyball) Генеральный менеджер «Окленд Атлетикс» Билли Бин (Брэд Питт в фильме Moneyball по бестселлеру Майкла Льюиса о гениальном аналитике бейсбола) демонстрирует умения, необходимые для управления бизнесом.

Купи слона: Как продать инвестору социальную сеть для социофобов
Эксперимент
Купи слона: Как продать инвестору социальную сеть для социофобовH&F выяснил, как выглядят инвесторы, что они любят, как разговаривают и насколько легко продать им безнадёжный, но украшенный красивыми словами стартап.
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Купи слона: Как продать инвестору социальную сеть для социофобов
Эксперимент

Купи слона: Как продать инвестору социальную сеть для социофобов H&F выяснил, как выглядят инвесторы, что они любят, как разговаривают и насколько легко продать им безнадёжный, но украшенный красивыми словами стартап.

Скань да гладь: 4 способа монетизировать QR-коды
Менеджмент
Скань да гладь: 4 способа монетизировать QR-кодыH&F рассказывает о бизнесах, чьи создатели догадались, как делать деньги на QR-кодах.
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Скань да гладь: 4 способа монетизировать QR-коды
Менеджмент

Скань да гладь: 4 способа монетизировать QR-коды H&F рассказывает о бизнесах, чьи создатели догадались, как делать деньги на QR-кодах.

5 способов привлечь внимание инвесторов от Данилы Козятникова
Менеджмент
5 способов привлечь внимание инвесторов от Данилы КозятниковаОснователь сервиса городских квестов Quest.li и сибиряк Данила Козятников рассказал H&F, как с помощью национального костюма и других уловок покорить LeWeb и TechCrunch и поднять полмиллиона долларов.
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5 способов привлечь внимание инвесторов от Данилы Козятникова
Менеджмент

5 способов привлечь внимание инвесторов от Данилы Козятникова Основатель сервиса городских квестов Quest.li и сибиряк Данила Козятников рассказал H&F, как с помощью национального костюма и других уловок покорить LeWeb и TechCrunch и поднять полмиллиона долларов.

Hopes & Fears

Малый бизнес делает людей счастливее

Люди, занятые в малом бизнесе, на четверть счастливее своих коллег в больших компаниях

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Hopes & Fears

Малый бизнес делает людей счастливее Люди, занятые в малом бизнесе, на четверть счастливее своих коллег в больших компаниях

Hopes & Fears

Мобильная реклама принесёт Facebook $1 млрд

Главная проблема Facebook неожиданно стала одним из главных преимуществ

1
Hopes & Fears

Мобильная реклама принесёт Facebook $1 млрд Главная проблема Facebook неожиданно стала одним из главных преимуществ

46-я роковая: Как я перестал волноваться и полюбил налоговую
Эксперимент
46-я роковая: Как я перестал волноваться и полюбил налоговуюH&F решил проверить, как работает упрощённый порядок регистрации ИП, и съездил в легендарную московскую налоговую инспекцию на Походном проезде.
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46-я роковая: Как я перестал волноваться и полюбил налоговую
Эксперимент

46-я роковая: Как я перестал волноваться и полюбил налоговую H&F решил проверить, как работает упрощённый порядок регистрации ИП, и съездил в легендарную московскую налоговую инспекцию на Походном проезде.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ