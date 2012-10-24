Маргарита Попова
На сайте с 22 июня 2012
Менеджмент
5 доказательств того, что хипстерам не следует заниматься бизнесом («Портландия»)H&F посмотрел сериал «Портландия» с Фредом Армизеном и Керри Браунстайн и выбрал 5 сомнительных стартапов, которые доказывают, что хипстерам и бизнесу лучше жить порознь.
Менеджмент
5 доказательств того, что хипстерам не следует заниматься бизнесом («Портландия») H&F посмотрел сериал «Портландия» с Фредом Армизеном и Керри Браунстайн и выбрал 5 сомнительных стартапов, которые доказывают, что хипстерам и бизнесу лучше жить порознь.
Интервью
Дейв Голдберг, Survey Monkey: «Наши главные конкуренты — бумага и карандаш»Дейв Голдберг взялся за бумагу и карандаши, чтобы ответить на вопросы H&F и Марселя Пруста о своей компании, странных хобби и джетлаге, а также рассказать семейный анекдот и нарисовать конкурента.
Интервью
Дейв Голдберг, Survey Monkey: «Наши главные конкуренты — бумага и карандаш» Дейв Голдберг взялся за бумагу и карандаши, чтобы ответить на вопросы H&F и Марселя Пруста о своей компании, странных хобби и джетлаге, а также рассказать семейный анекдот и нарисовать конкурента.
Как это работает
Офис: Walt Disney Studios Sony Pictures ReleasingH&F прогулялся по офису компании, в котором можно найти не меньше героев кинофильмов, чем сотрудников.
Как это работает
Офис: Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing H&F прогулялся по офису компании, в котором можно найти не меньше героев кинофильмов, чем сотрудников.
Hopes & Fears
LiveJournal заработает на пользователях
LiveJournal собирается уйти от медийной рекламы и зарабатывать на платных сервисах
Hopes & Fears
LiveJournal заработает на пользователях LiveJournal собирается уйти от медийной рекламы и зарабатывать на платных сервисах
Менеджмент
10 сумасшедших поступков одного успешного бизнесмена («Такер: Человек и его мечта»)10 смелых поступков визионера и автомобилиста Престона Такера (Tucker: The Man and His Dream), которые ставят под сомнение его психическое здоровье, но всё равно приводят к успеху.
Менеджмент
10 сумасшедших поступков одного успешного бизнесмена («Такер: Человек и его мечта») 10 смелых поступков визионера и автомобилиста Престона Такера (Tucker: The Man and His Dream), которые ставят под сомнение его психическое здоровье, но всё равно приводят к успеху.
Интервью
Гарет Уильямс, Skyscanner: «Для нас главное сейчас — оставаться стартапом»Основатель поиска авиабилетов Skyscanner Гарет Уильямс рассказал H&F, как управлять международной компанией из маленького города и зачем ехать в Таллин.
Интервью
Гарет Уильямс, Skyscanner: «Для нас главное сейчас — оставаться стартапом» Основатель поиска авиабилетов Skyscanner Гарет Уильямс рассказал H&F, как управлять международной компанией из маленького города и зачем ехать в Таллин.
Менеджмент
Слово пастыря: 5 впечатляющих бизнес-тренингов в интернетеСобственный Шаббат, наёмные роботы, динозавры с геморроем и другие вспышки озарения, которые можно найти в тренингах бизнес-коучей.
Менеджмент
Слово пастыря: 5 впечатляющих бизнес-тренингов в интернете Собственный Шаббат, наёмные роботы, динозавры с геморроем и другие вспышки озарения, которые можно найти в тренингах бизнес-коучей.
Облако знаний
Ценные вещи: 5 приложений в AppStore за $999,99Футбольная статистика, личная яхта, учёба в Гарварде и другие вещи, которые можно купить в AppStore за максимальную цену.
Облако знаний
Ценные вещи: 5 приложений в AppStore за $999,99 Футбольная статистика, личная яхта, учёба в Гарварде и другие вещи, которые можно купить в AppStore за максимальную цену.
Менеджмент
7 непростых разговоров, которые приходится вести бизнесмену («Нефть»)H&F учится у нефтяника и успешного предпринимателя Дэниэла Плэйнвью (There Will Be Blood) искусству вести неприятные разговоры.
Менеджмент
7 непростых разговоров, которые приходится вести бизнесмену («Нефть») H&F учится у нефтяника и успешного предпринимателя Дэниэла Плэйнвью (There Will Be Blood) искусству вести неприятные разговоры.
Интервью
Александр Ващенко, NARR8: «Обычный текст убивает идею iPad»Генеральный директор NARR8 рассказал, как заставить любителей игр читать книги и почему быть «Санта-Барбарой» — это неплохо.
Интервью
Александр Ващенко, NARR8: «Обычный текст убивает идею iPad» Генеральный директор NARR8 рассказал, как заставить любителей игр читать книги и почему быть «Санта-Барбарой» — это неплохо.
Менеджмент
Без паники: Что делать, если Роскомнадзор закрыл ваш сайт H&F составил краткую инструкцию, что делать предпринимателю, если его сайт попал в реестр запрещённых доменов.
Менеджмент
Без паники: Что делать, если Роскомнадзор закрыл ваш сайт H&F составил краткую инструкцию, что делать предпринимателю, если его сайт попал в реестр запрещённых доменов.
Менеджмент
Цукерберг перезвонит: Как заработать на информации из соцсетейH&F нашёл 5 необычных способов преуспеть, работая с информацией в социальных сетях — для детей, параноиков и страдающих от ностальгии.
Менеджмент
Цукерберг перезвонит: Как заработать на информации из соцсетей H&F нашёл 5 необычных способов преуспеть, работая с информацией в социальных сетях — для детей, параноиков и страдающих от ностальгии.
Облако знаний
10 шагов к успеху в индустрии моды (How To Make It In America)H&F изучил сериал How To Make It In America о двух неудачниках, продающих футболки, и составил пошаговую инструкцию того, как стать успешным предпринимателем.
Облако знаний
10 шагов к успеху в индустрии моды (How To Make It In America) H&F изучил сериал How To Make It In America о двух неудачниках, продающих футболки, и составил пошаговую инструкцию того, как стать успешным предпринимателем.
Менеджмент
10 навыков, необходимых предпринимателю, от Билли Бина (Moneyball)Генеральный менеджер «Окленд Атлетикс» Билли Бин (Брэд Питт в фильме Moneyball по бестселлеру Майкла Льюиса о гениальном аналитике бейсбола) демонстрирует умения, необходимые для управления бизнесом.
Менеджмент
10 навыков, необходимых предпринимателю, от Билли Бина (Moneyball) Генеральный менеджер «Окленд Атлетикс» Билли Бин (Брэд Питт в фильме Moneyball по бестселлеру Майкла Льюиса о гениальном аналитике бейсбола) демонстрирует умения, необходимые для управления бизнесом.
Эксперимент
Купи слона: Как продать инвестору социальную сеть для социофобовH&F выяснил, как выглядят инвесторы, что они любят, как разговаривают и насколько легко продать им безнадёжный, но украшенный красивыми словами стартап.
Эксперимент
Купи слона: Как продать инвестору социальную сеть для социофобов H&F выяснил, как выглядят инвесторы, что они любят, как разговаривают и насколько легко продать им безнадёжный, но украшенный красивыми словами стартап.
Менеджмент
Скань да гладь: 4 способа монетизировать QR-кодыH&F рассказывает о бизнесах, чьи создатели догадались, как делать деньги на QR-кодах.
Менеджмент
Скань да гладь: 4 способа монетизировать QR-коды H&F рассказывает о бизнесах, чьи создатели догадались, как делать деньги на QR-кодах.
Менеджмент
5 способов привлечь внимание инвесторов от Данилы КозятниковаОснователь сервиса городских квестов Quest.li и сибиряк Данила Козятников рассказал H&F, как с помощью национального костюма и других уловок покорить LeWeb и TechCrunch и поднять полмиллиона долларов.
Менеджмент
5 способов привлечь внимание инвесторов от Данилы Козятникова Основатель сервиса городских квестов Quest.li и сибиряк Данила Козятников рассказал H&F, как с помощью национального костюма и других уловок покорить LeWeb и TechCrunch и поднять полмиллиона долларов.
Hopes & Fears
Малый бизнес делает людей счастливее
Люди, занятые в малом бизнесе, на четверть счастливее своих коллег в больших компаниях
Hopes & Fears
Малый бизнес делает людей счастливее Люди, занятые в малом бизнесе, на четверть счастливее своих коллег в больших компаниях
Hopes & Fears
Мобильная реклама принесёт Facebook $1 млрд
Главная проблема Facebook неожиданно стала одним из главных преимуществ
Hopes & Fears
Мобильная реклама принесёт Facebook $1 млрд Главная проблема Facebook неожиданно стала одним из главных преимуществ
Эксперимент
46-я роковая: Как я перестал волноваться и полюбил налоговуюH&F решил проверить, как работает упрощённый порядок регистрации ИП, и съездил в легендарную московскую налоговую инспекцию на Походном проезде.
Эксперимент