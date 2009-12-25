вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии3
Темы0
Посты1
Коротко0
МШ

михаил шолохов

На сайте с 28 апреля 2009

Комментарии3
Темы0
Посты1
Коротко0
Ситуация
MIXTURA - новое место на карте ночной МосквыНовое, открывшееся в прошлую пятницу, уютное, небольшое местечко, с качественным звуком и интерьером.
5
Ситуация

MIXTURA - новое место на карте ночной Москвы Новое, открывшееся в прошлую пятницу, уютное, небольшое местечко, с качественным звуком и интерьером.