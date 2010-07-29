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LP

Love Pavlova

На сайте с 3 мая 2009

Комментарии82
Темы0
Посты13
Коротко0
Квартира недели: Чистые Пруды

кухня меня поразила до глубины души! Правда плиты нет - это расстраивает! а так все лаконично и здорово! Веет прохладой!

Новое место: кафе «Блогистан»

крайне холодное помещение! мрачно и как то прям сухо все! не додумано на мой взгля и весьма бюджетно! складывается ощущение, что с экономили!

Необыкновенные аквариумы

ощущение будто побывала в одном из аквариумов. Особенно видео впечатлило!)

Капсульная коллекция

отличный пост! спасибо!

Кокосовое печенье

было)
http://www.lookatme.ru/flows/vyipechka/posts/82983-kokosanki-v-prostonarode-kokosovoe-pechene

Куриная грудка с салатом из грейпфрута и авокадо

люблю этот салат! очень свежий и вкусный! Правда я вместо грейпа беру апельсин!

Лазанья

судя по всему упрощенный вариант лазаньи...
спасибо!

Маковый рулет

всегда пожалуйста)

Ресторан в Риге

поддерживаю по поводу аппетита, но заведение пользуется бешенной популярностью, видимо за счет своей необычности...

Офис Evil Empire

вот это я понимаю рабочая атмосфера:)

Ресторан в Риге

не сказала бы что пользуется бешенной популярностью. в основном туда люди приходят только один раз, из-за необычности, да, посмотреть, интересно всё-таки. завсегдатаями мало кто становится

Маковый рулет

в чем смысл выкладывания чужого поста?
ладно бы вы хоть это сами приготовили и сфотографировали, так ведь нет!

Новое место: кафе «Блогистан»

"крайне холодное помещение!" ну вы я прям не знаю ... на улице при нынешних температурах не мёрзнете?

Новое место: кафе «Блогистан»

холодное по внешнему восприятию! я не мерзну, мне нормально) спасибо за беспокойство!)