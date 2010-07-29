Love Pavlova
На сайте с 3 мая 2009
крайне холодное помещение! мрачно и как то прям сухо все! не додумано на мой взгля и весьма бюджетно! складывается ощущение, что с экономили!
ощущение будто побывала в одном из аквариумов. Особенно видео впечатлило!)
отличный пост! спасибо!
люблю этот салат! очень свежий и вкусный! Правда я вместо грейпа беру апельсин!
судя по всему упрощенный вариант лазаньи...
спасибо!
всегда пожалуйста)
поддерживаю по поводу аппетита, но заведение пользуется бешенной популярностью, видимо за счет своей необычности...
вот это я понимаю рабочая атмосфера:)
не сказала бы что пользуется бешенной популярностью. в основном туда люди приходят только один раз, из-за необычности, да, посмотреть, интересно всё-таки. завсегдатаями мало кто становится
в чем смысл выкладывания чужого поста?
ладно бы вы хоть это сами приготовили и сфотографировали, так ведь нет!
"крайне холодное помещение!" ну вы я прям не знаю ... на улице при нынешних температурах не мёрзнете?
холодное по внешнему восприятию! я не мерзну, мне нормально) спасибо за беспокойство!)
кухня меня поразила до глубины души! Правда плиты нет - это расстраивает! а так все лаконично и здорово! Веет прохладой!