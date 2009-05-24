Ну что? может по монгонго? На улице холодно, рабочая неделя в самом разгаре… Возникает постоянное желание чего-нибудь пожевать! Так вот, зайдя сегодня на продуктовый рынок, обнаружила потрясающую палатку с разными орехами… и задалась целью написать о них и о их свойствах! Некоторых орехов я даже и не знала)). Например: Чилим, Фенугрек, Макадамия, Канариум, Монгонго и многие другие… ну об этих орехах по порядку…