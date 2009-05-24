Love Pavlova
На сайте с 3 мая 2009
Рецепты читателей
Пирог со спаржей (КИШ)Хочу представить Вам очень простой в приготовлении пирог. Этот пирог в паре с простым салатом идеально подходит для легкого ужина.
Рецепты читателей
Пирог со спаржей (КИШ) Хочу представить Вам очень простой в приготовлении пирог. Этот пирог в паре с простым салатом идеально подходит для легкого ужина.
Рецепты читателей
Интимная кулинарияВот пишем мы тут рецепты, пишем, а как на счет интимной кулинарии? Ведь существует огромное количество продуктов, которые мы постоянно едим, а они то вызвывют у нас стимуляцию нашей плоти так сказать)))
Рецепты читателей
Интимная кулинария Вот пишем мы тут рецепты, пишем, а как на счет интимной кулинарии? Ведь существует огромное количество продуктов, которые мы постоянно едим, а они то вызвывют у нас стимуляцию нашей плоти так сказать)))
Рецепты читателей
Чебуреки по-итальянскиОгромное количество людей любят пиццы, пирожки, беляши, чебуреки. Вот о приготовлении последних я и напишу. Так как я большая поклонница итальянской кухни, то и чебуреки мы сделаем итальянские. Кстати итальянцы очень любят чебуреки и даже есть кофейни в Италии в которых их подают, правда под названием "Pizza russa".
Рецепты читателей
Чебуреки по-итальянски Огромное количество людей любят пиццы, пирожки, беляши, чебуреки. Вот о приготовлении последних я и напишу. Так как я большая поклонница итальянской кухни, то и чебуреки мы сделаем итальянские. Кстати итальянцы очень любят чебуреки и даже есть кофейни в Италии в которых их подают, правда под названием "Pizza russa".
Рецепты читателей
Итальянский обедИтальянская кухня для большинства людей - это пицца, ризотто и макароны (или паста). Однако при более детальном знакомстве с рецептами итальянской кухни многие выясняют, что в Италии нет как таковой национальной кухни, поскольку и сама Италия как единое государство в современных границах существует немногим более одного столетия. В различных провинциях можно найти рецепты, характерные...
Рецепты читателей
Итальянский обед Итальянская кухня для большинства людей - это пицца, ризотто и макароны (или паста). Однако при более детальном знакомстве с рецептами итальянской кухни многие выясняют, что в Италии нет как таковой национальной кухни, поскольку и сама Италия как единое государство в современных границах существует немногим более одного столетия. В различных провинциях можно найти рецепты, характерные...
Рецепты читателей
Маковый тортик с сливочным кремомМак - это просто волшебный ингредиент для выпечки! Рулеты, булочки, плюшечки, а вот теперь и тортик))
Рецепты читателей
Маковый тортик с сливочным кремом Мак - это просто волшебный ингредиент для выпечки! Рулеты, булочки, плюшечки, а вот теперь и тортик))
Рецепты читателей
Кокосанки (в простонародье - Кокосовое печенье)Рецептов подобного печенья существует огромное множество. Но это мне особенно нравится! Кокосанки получаются очень нежные.
Рецепты читателей
Кокосанки (в простонародье - Кокосовое печенье) Рецептов подобного печенья существует огромное множество. Но это мне особенно нравится! Кокосанки получаются очень нежные.
Рецепты читателей
Ну что? может по монгонго?На улице холодно, рабочая неделя в самом разгаре… Возникает постоянное желание чего-нибудь пожевать! Так вот, зайдя сегодня на продуктовый рынок, обнаружила потрясающую палатку с разными орехами… и задалась целью написать о них и о их свойствах! Некоторых орехов я даже и не знала)). Например: Чилим, Фенугрек, Макадамия, Канариум, Монгонго и многие другие… ну об этих орехах по порядку…
Рецепты читателей
Ну что? может по монгонго? На улице холодно, рабочая неделя в самом разгаре… Возникает постоянное желание чего-нибудь пожевать! Так вот, зайдя сегодня на продуктовый рынок, обнаружила потрясающую палатку с разными орехами… и задалась целью написать о них и о их свойствах! Некоторых орехов я даже и не знала)). Например: Чилим, Фенугрек, Макадамия, Канариум, Монгонго и многие другие… ну об этих орехах по порядку…
Рецепты читателей
Пунш, как много в этом звуке!Ну вот и наступили морозы и холода! Каждый согревается, как может))
Рецепты читателей
Пунш, как много в этом звуке! Ну вот и наступили морозы и холода! Каждый согревается, как может))
Рецепты читателей
Чизкейк-обманка) фото Н. Белоцерковская
Рецепты читателей
Томатный пирогМне очень нравятся рецепты Ники Белоцерковской. Она большая молодец, всегда выкладывает в своем жж подробное описания приготовленного ей блюда. Ни так давно Ника написала пост о томатном пироге! Вчера я его приготовила. И о, Боже! Это просто восхитительный вкус! Правда я внесла некоторые изменения в рецепт Ники, но обо всем попорядку!
Рецепты читателей
Томатный пирог Мне очень нравятся рецепты Ники Белоцерковской. Она большая молодец, всегда выкладывает в своем жж подробное описания приготовленного ей блюда. Ни так давно Ника написала пост о томатном пироге! Вчера я его приготовила. И о, Боже! Это просто восхитительный вкус! Правда я внесла некоторые изменения в рецепт Ники, но обо всем попорядку!
Путешествия читателей The Village
Море внутриЧего вам больше всего не хватает в такую адскую жару в Москве??? Конечно же моря. Вот и в Москве открылось новое заведение "Море внутри". место просто восхитительное. Несмотря на то, что находится это заведение в центре, попав туда, окунаешься в тишину и покой. очень расслабляющее местечко!
Путешествия читателей The Village
Море внутри Чего вам больше всего не хватает в такую адскую жару в Москве??? Конечно же моря. Вот и в Москве открылось новое заведение "Море внутри". место просто восхитительное. Несмотря на то, что находится это заведение в центре, попав туда, окунаешься в тишину и покой. очень расслабляющее местечко!
Рецепты читателей
Маковый рулетПредставляю вашему внимания просто восхитительный рулет по рецепту Ники Белоцерковской. Просто потрясающий на вкус и на вид. Рецепт с подробным описанием и фотографиями самой Ники. (текст не менялся) восхитительно когда известные люди умеют такие вкусные штуки готовить!!!
Рецепты читателей
Маковый рулет Представляю вашему внимания просто восхитительный рулет по рецепту Ники Белоцерковской. Просто потрясающий на вкус и на вид. Рецепт с подробным описанием и фотографиями самой Ники. (текст не менялся) восхитительно когда известные люди умеют такие вкусные штуки готовить!!!
Рецепты читателей
Ресторан в РигеНедавно в центре Риги открылся новый ресторан с "больничным" антуражем - местечко явно не для слабонервных. С виду ресторан похож на медицинское учреждение – вывеска Hospitalis, медсестры вместо официанток, аптека вместо бара, операционный стол вместо обеденного.
Рецепты читателей