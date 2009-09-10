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СВ

Сашенька Виноградова

На сайте с 27 декабря 2007

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PARIS je t'aime

Впечатлила снимок с Эйфелевой Башней!Сказка!Я очарована!В скором времени буду там!,)

Красный Боярский

Красный Боярский...ууу)
Я как вспомню-так и ничего,что после него было,не припоминается))

FAT PIG

УТЕРЯЛА,ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС ИНФ-ИЮ-

Правда, шоколад пока не продается. Может быть, это просто розыгрыш. На сайте http://www.fatpigchocolate.com/ пока предлагается только сделать заказ, стоимость батончика – $5,95, минимальный заказ – 12 батончиков.

FAT PIG

По моему таки довольно забавный шоколад ; )

Я мало того,что купила бы такое чудо,так еще и съела бы ; )

Благо фигура позволяет ; )

Где моя большая ложка?

А ничего что…???

Да нет,ничего!!! аха

Прям разоблачил,не знаю куда теперь и деться ; )))

Где моя большая ложка?

Вылизать-это дело 3 сек,а затем идешь за следущим лакомством ; )

Где моя большая ложка?

сказал нам,Вездесущий,91 года,Андрей ; )

Дюны. Питер лишился лета

Жаль…(

Где моя большая ложка?

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просто копипаст бы поставить )