Сашенька Виноградова
На сайте с 27 декабря 2007
Красный Боярский...ууу)
Я как вспомню-так и ничего,что после него было,не припоминается))
УТЕРЯЛА,ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС ИНФ-ИЮ-
Правда, шоколад пока не продается. Может быть, это просто розыгрыш. На сайте http://www.fatpigchocolate.com/ пока предлагается только сделать заказ, стоимость батончика – $5,95, минимальный заказ – 12 батончиков.
По моему таки довольно забавный шоколад ; )
Я мало того,что купила бы такое чудо,так еще и съела бы ; )
Благо фигура позволяет ; )
А ничего что…???
Да нет,ничего!!! аха
Прям разоблачил,не знаю куда теперь и деться ; )))
Вылизать-это дело 3 сек,а затем идешь за следущим лакомством ; )
сказал нам,Вездесущий,91 года,Андрей ; )
Жаль…(
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просто копипаст бы поставить )
Впечатлила снимок с Эйфелевой Башней!Сказка!Я очарована!В скором времени буду там!,)