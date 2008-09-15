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Сашенька Виноградова

На сайте с 27 декабря 2007

Комментарии8
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Рецепты читателей
FAT PIGСША, Нью-Йорк.Brooklyn Brothers, которые ни разу не братья, а просто пара чуваков с избыточной креативностью и продуктивностью, помимо работы за деньги в виде разработки фирменых стилей и прочего в том же духе, время от времени делает прыжки в сторону и производит детские книжки, витамины от ПМС и такой вот органический молочных шоколад для жирных свиней.
29
Рецепты читателей

FAT PIG США, Нью-Йорк.Brooklyn Brothers, которые ни разу не братья, а просто пара чуваков с избыточной креативностью и продуктивностью, помимо работы за деньги в виде разработки фирменых стилей и прочего в том же духе, время от времени делает прыжки в сторону и производит детские книжки, витамины от ПМС и такой вот органический молочных шоколад для жирных свиней.

Рецепты читателей
Где моя большая ложка?Можно подумать, что невыскребаемые остатки еды в разнообразных банках являются главной проблемой в жизни среднестатистического дизайнера.
30
Рецепты читателей

Где моя большая ложка? Можно подумать, что невыскребаемые остатки еды в разнообразных банках являются главной проблемой в жизни среднестатистического дизайнера.