FAT PIG США, Нью-Йорк.Brooklyn Brothers, которые ни разу не братья, а просто пара чуваков с избыточной креативностью и продуктивностью, помимо работы за деньги в виде разработки фирменых стилей и прочего в том же духе, время от времени делает прыжки в сторону и производит детские книжки, витамины от ПМС и такой вот органический молочных шоколад для жирных свиней.