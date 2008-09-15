Сашенька Виноградова
На сайте с 27 декабря 2007
Рецепты читателей
FAT PIGСША, Нью-Йорк.Brooklyn Brothers, которые ни разу не братья, а просто пара чуваков с избыточной креативностью и продуктивностью, помимо работы за деньги в виде разработки фирменых стилей и прочего в том же духе, время от времени делает прыжки в сторону и производит детские книжки, витамины от ПМС и такой вот органический молочных шоколад для жирных свиней.
Рецепты читателей
FAT PIG США, Нью-Йорк.Brooklyn Brothers, которые ни разу не братья, а просто пара чуваков с избыточной креативностью и продуктивностью, помимо работы за деньги в виде разработки фирменых стилей и прочего в том же духе, время от времени делает прыжки в сторону и производит детские книжки, витамины от ПМС и такой вот органический молочных шоколад для жирных свиней.
Рецепты читателей
Где моя большая ложка?Можно подумать, что невыскребаемые остатки еды в разнообразных банках являются главной проблемой в жизни среднестатистического дизайнера.
Рецепты читателей