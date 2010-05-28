Ksusha Ксю
На сайте с 4 мая 2009
дааа, ford mustang кабрио, газ в пол и погнали навстречу приключениям!!! пересечь америку - мечта всей жизни))) оч круто!!!
круто! спасибо за пост))
как показывает практика сейчас популярно то,что дешево..( прага за 200евро-популярна, жить в хостеле за 20евро в 16местном дорме-популярно, а как насчет чтобы пахать на работе и заработать на экслюзивные отели, на кругосветки, на такой отдых "не как у всех"? ритц,хайят,мандарин-это шикарно? all inclusive это не просто - еда+напитки местного производства аля тайланд,ебипет, это в первую очередь эксклюзивный сервис и не для всех.
прага тоже хороший вариант и очень бюджетно))))
классный пост, спасибо! плюсую в избранное)
хочу в италию..вино, сыр и кататься,кататься))))))))))
даа..в барсе афигенно весело!))
ххааа, Саш, респект, я сама бы не отказалась от мальдивских пятаков!))))
а где здесь реклама? это просто инфо о чем-то новом)) недавно ведь был пост про кафе red espresso bar - http://www.lookatme.ru/flows/moskva/posts/87574-red-espresso-bar , которое недавно открылось на Тверской-Ямской, это что реклама или новость?)
тот пост не видел!..то же самое бы написал!)
я вам сообщаю о чем-то новом и стоящем на мой взгляд - интересно это или нет, насколько удобный и полезный получился сервис --> решать ВАМ, это же look at me! )
интересна идея сотни готовых путешествий! как и у всех реализаторов турподукта много воды) (бла-бла, в смысле)..без этого никуда!))) система подбора тура, вроде, ваша родная - это очень круто! в сайт вы вложились ой-ой конечно!..сам сайт напомнил ф**ш тревел ;) а, вообще, на сайте чувствуется, что молодые умы трудились! успехов...меньше турецких троек и больше мальдивских пятаков!)))
не))) не ваш поисковик...абшибся)
незачто, Ксю!)
в прошлом году была на Миконосе! это просто идеальный остров для тусовок и веселья :)