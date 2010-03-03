Умри турагентство - Бронируй он-лайн! Все мы любим путешествовать интересно и по выгодной цене. Появился сервис, который соединил в одном месте все эти желания. На Vtrip.Me собраны 100 самых интересных идей для путешествий и предложены самые оптимальные способы для их осуществления.