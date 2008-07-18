Сouscous в Марокко, молочный барашек в Парме В мире невероятно популярен познавательный туризм. Ездят на раскопки, на парфюмерные фабрики собирать лаванду, реставрировать архитектурные памятники и даже – готовить! Лучшие предложения этого лета для тех, кто еще не был в отпуске и любит поесть – от лучших рестораторов со всего света.