glenlady
На сайте с 27 декабря 2007
Рецепты читателей
КабачкиТребуется сделать всего 3 вещи. Во-первых, сходить на рынок и купить молодые кабачки (примерно 700 грамм), молодой картофель (450-500 грамм), 1 болгарский перец, помидоры (например, «бычье сердце», 450 грамм), петрушку (1 пучок), а также чеснок, лук (например, крымский) и сушеный орегано, если их нет дома.
Рецепты читателей
Кабачки Требуется сделать всего 3 вещи. Во-первых, сходить на рынок и купить молодые кабачки (примерно 700 грамм), молодой картофель (450-500 грамм), 1 болгарский перец, помидоры (например, «бычье сердце», 450 грамм), петрушку (1 пучок), а также чеснок, лук (например, крымский) и сушеный орегано, если их нет дома.
Рецепты читателей
Архив программы «Еда с Алексеем Зиминым»Теперь на сайте eda.ru доступен архив программы «Еда с Алексеем Зиминым». Из каждого выпуска можно посмотреть по одному фрагменту, который соответствует одному полному рецепту из программы. Например, вот рецепт знаменитого борща из выпуска, посвященного «cuisine nouveau». Или картофельное пюре по рецепту Жоэля Ребушона. А вот Зимин в гостях у Джейми Оливера:
Рецепты читателей
Архив программы «Еда с Алексеем Зиминым» Теперь на сайте eda.ru доступен архив программы «Еда с Алексеем Зиминым». Из каждого выпуска можно посмотреть по одному фрагменту, который соответствует одному полному рецепту из программы. Например, вот рецепт знаменитого борща из выпуска, посвященного «cuisine nouveau». Или картофельное пюре по рецепту Жоэля Ребушона. А вот Зимин в гостях у Джейми Оливера:
Рецепты читателей
Спецвыпуск «Еды с Алексеем Зиминым» В ближайшее воскресенье, 11.00 на "Домашнем".
Рецепты читателей
Как фотографировать еду. Советы Шарон КалаханВсем, кто уже познакомился с возможностями прекрасного сайта eda.afisha.ru и кому есть, чем похвастаться, посвящается этот перевод. Уточняю, что пост создан для перфекционистов, которые самостоятельно иллюстрирует свои рецепты. Удачи!
Рецепты читателей
Как фотографировать еду. Советы Шарон Калахан Всем, кто уже познакомился с возможностями прекрасного сайта eda.afisha.ru и кому есть, чем похвастаться, посвящается этот перевод. Уточняю, что пост создан для перфекционистов, которые самостоятельно иллюстрирует свои рецепты. Удачи!
Рецепты читателей
Сouscous в Марокко, молочный барашек в ПармеВ мире невероятно популярен познавательный туризм. Ездят на раскопки, на парфюмерные фабрики собирать лаванду, реставрировать архитектурные памятники и даже – готовить! Лучшие предложения этого лета для тех, кто еще не был в отпуске и любит поесть – от лучших рестораторов со всего света.
Рецепты читателей
Сouscous в Марокко, молочный барашек в Парме В мире невероятно популярен познавательный туризм. Ездят на раскопки, на парфюмерные фабрики собирать лаванду, реставрировать архитектурные памятники и даже – готовить! Лучшие предложения этого лета для тех, кто еще не был в отпуске и любит поесть – от лучших рестораторов со всего света.
Рецепты читателей
9-Минутный финишНеобязательно иметь профессиональное пекарное оборудование для того, чтобы приготовить десерт, который подают в новом морском ресторане L20 (el-two-oh) в Чикаго. Достаточно обычной микроволновки!
Рецепты читателей