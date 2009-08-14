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KK

Ksenia Kol`m

На сайте с 5 мая 2009

Комментарии2
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Быстрый Дал

Спасибо за критику, в следующий раз учту все замечания и напишу красиво, а пока если у вас получиться так приготовить вы будете довольны. Дал - это индийская гороховая каша или суп с овощами :)Да и еще ни кто не прокритикавал, что я забыла написать про соль - :) соли добавьте!!!

Два блюда для одной духовки

Снимаю шляпу! Дорогой попробую на днях твою стряпню.... будут какие то интересные выставки типа той что ты фотки выложил пиши на фбуке Обнимаю :)