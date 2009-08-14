Ksenia Kol`m
На сайте с 5 мая 2009
Два блюда для одной духовки
Снимаю шляпу! Дорогой попробую на днях твою стряпню.... будут какие то интересные выставки типа той что ты фотки выложил пиши на фбуке Обнимаю :)
На сайте с 5 мая 2009
Снимаю шляпу! Дорогой попробую на днях твою стряпню.... будут какие то интересные выставки типа той что ты фотки выложил пиши на фбуке Обнимаю :)
Спасибо за критику, в следующий раз учту все замечания и напишу красиво, а пока если у вас получиться так приготовить вы будете довольны. Дал - это индийская гороховая каша или суп с овощами :)Да и еще ни кто не прокритикавал, что я забыла написать про соль - :) соли добавьте!!!