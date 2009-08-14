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KK

Ksenia Kol`m

На сайте с 5 мая 2009

Комментарии2
Темы0
Посты1
Коротко0
Рецепты читателей
Быстрый ДалДелюсь, сидела сидела на диване работала, вдруг вскочила дай думаю сделаю дал мужу, он любит, а я ни разу дал не делала :)
5
Рецепты читателей

Быстрый Дал Делюсь, сидела сидела на диване работала, вдруг вскочила дай думаю сделаю дал мужу, он любит, а я ни разу дал не делала :)