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К

Ксения Мардина

На сайте с 4 сентября 2012

Комментарии9
Темы0
Посты51
Коротко0
Квартира недели (Москва)

Прекрасные цветочные горшки на кухне!

Перешли границу: Как работать в России из другой страны

Ну и юзерпик вы мне нарисовали =)

Новые коммуналки: Как незнакомые люди уживаются вместе

отлично

Квартира недели (Москва)

что это за стулья? я вижу их по всему миру и в самых разных местах - от кафе до офисов

Квартира недели (Москва)

безумие

Квартира недели (Москва)

http://www.madeindesign.co.uk/prod-chair-one-magis-refsd461.html

Квартира недели (Москва)

спасибо

Перешли границу: Как работать в России из другой страны

а что, не похоже))?

Перешли границу: Как работать в России из другой страны

Ксения, прилетайте в гости в Кигали! :)))