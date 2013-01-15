К
Ксения Мардина
На сайте с 4 сентября 2012
Иностранный опыт
Прямая речь: Дизайнер Йони Алтер о городских силуэтахДизайнер Йони Альтер из Лондона создал серию плакатов Shapes of Cities с главными архитектурными объектами 32 городов мира —The Village поговорил с ним об архитектуре и форме зданий.
Иностранный опыт
Прямая речь: Дизайнер Йони Алтер о городских силуэтах Дизайнер Йони Альтер из Лондона создал серию плакатов Shapes of Cities с главными архитектурными объектами 32 городов мира —The Village поговорил с ним об архитектуре и форме зданий.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: 6 городов со своей валютойВ Брюсселе органические продукты можно купить за экоирисы, в испанском Аламо ввели в оборот песеты, а в Башкирии — шаймуратики. The Village нашёл 6 примеров местных денег и выяснил, как они работают.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: 6 городов со своей валютой В Брюсселе органические продукты можно купить за экоирисы, в испанском Аламо ввели в оборот песеты, а в Башкирии — шаймуратики. The Village нашёл 6 примеров местных денег и выяснил, как они работают.
Иностранный опыт
Идеи для города: Качели-оркестр в МонреалеThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — история о том, как с помощью качелей случайные прохожие создают музыку в центре Монреаля.
Иностранный опыт
Идеи для города: Качели-оркестр в Монреале The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — история о том, как с помощью качелей случайные прохожие создают музыку в центре Монреаля.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: 6 дизайнерских заводов Футуристичные постройки, которые повторяют формы автомобилей, каждый час охватываются пламенем или сливаются с окружающим пейзажем, — The Village нашёл промышленные заводы, которые стали арт-объектами
Иностранный опыт
Иностранный опыт: 6 дизайнерских заводов Футуристичные постройки, которые повторяют формы автомобилей, каждый час охватываются пламенем или сливаются с окружающим пейзажем, — The Village нашёл промышленные заводы, которые стали арт-объектами
Ситуация
Идеи для города: Парк на месте свалки в ТяньцзинеThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — история о самодостаточном парке, который построили на месте гигантской городской свалки.
Ситуация
Идеи для города: Парк на месте свалки в Тяньцзине The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — история о самодостаточном парке, который построили на месте гигантской городской свалки.
Иностранный опыт
Идеи для города: Питьевая вода с рекламного щита в ЛимеThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — о том, как рекламный плакат решил главную проблему города в пустыне.
Иностранный опыт
Идеи для города: Питьевая вода с рекламного щита в Лиме The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — о том, как рекламный плакат решил главную проблему города в пустыне.
Рестораны
Иностранный опыт: Как Michelin и Zagat выбирают лучшие рестораныThe Village разобрался в том, кому доверять в выборе хороших ресторанов и по каким критериям оценивают заведения. В первой части исследования главные ресторанные рейтинги — гиды Michelin и Zagat.
Рестораны
Иностранный опыт: Как Michelin и Zagat выбирают лучшие рестораны The Village разобрался в том, кому доверять в выборе хороших ресторанов и по каким критериям оценивают заведения. В первой части исследования главные ресторанные рейтинги — гиды Michelin и Zagat.
Иностранный опыт
Идеи для города: Виртуальные супермаркеты в КитаеThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о магазинах на городских пустырях, которые работают в дополненной реальности.
Иностранный опыт
Идеи для города: Виртуальные супермаркеты в Китае The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о магазинах на городских пустырях, которые работают в дополненной реальности.
Личный опыт
Личный опыт: Как провести «Ресторанный день» в своём городеЖитель Нью-Йорка Патрик Лупински рассказал The Village о том, что нужно сделать, чтобы жители города на один день открыли собственные рестораны на тротуарах, в парках и прямо у себя дома.
Личный опыт
Личный опыт: Как провести «Ресторанный день» в своём городе Житель Нью-Йорка Патрик Лупински рассказал The Village о том, что нужно сделать, чтобы жители города на один день открыли собственные рестораны на тротуарах, в парках и прямо у себя дома.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Раскопанная река в СеулеГлавная река Сеула почти полвека находилась под землёй: на её месте проходило многополосное шоссе. Власти решили вернуть воду жителям и сделать из загазованного района центр городской активности.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Раскопанная река в Сеуле Главная река Сеула почти полвека находилась под землёй: на её месте проходило многополосное шоссе. Власти решили вернуть воду жителям и сделать из загазованного района центр городской активности.
Иностранный опыт
Идеи для города: Цифровой журнальный киоск в ШвецииThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В свежем выпуске — рассказ о киоске с прессой, который печатает журналы на месте, по запросу, за две минуты.
Иностранный опыт
Идеи для города: Цифровой журнальный киоск в Швеции The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В свежем выпуске — рассказ о киоске с прессой, который печатает журналы на месте, по запросу, за две минуты.
Иностранный опыт
Идеи для города: Электричество от шагов в ЛондонеThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о тротуарной плитке, которая преобразует энергию от шагов в электричество.
Иностранный опыт
Идеи для города: Электричество от шагов в Лондоне The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о тротуарной плитке, которая преобразует энергию от шагов в электричество.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Как Глазго станет городом будущегоЗа пять лет крупнейший шотландский город обещают превратить в урбанистический рай, где будет хорошо и удобно каждому жителю — от бездомного до миллионера. The Village выяснил, как это произойдёт.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Как Глазго станет городом будущего За пять лет крупнейший шотландский город обещают превратить в урбанистический рай, где будет хорошо и удобно каждому жителю — от бездомного до миллионера. The Village выяснил, как это произойдёт.
Ситуация
Клуб мэров: Эд Ли, Сан-ФранцискоThe Village продолжает серию о действующих мэрах мировых столиц. В шестом выпуске — Эд Ли, первый азиатско-американский мэр и человек, который запретил ходить по городу без трусов.
Ситуация
Клуб мэров: Эд Ли, Сан-Франциско The Village продолжает серию о действующих мэрах мировых столиц. В шестом выпуске — Эд Ли, первый азиатско-американский мэр и человек, который запретил ходить по городу без трусов.
Иностранный опыт
Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезкамиThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о схеме метро, по которой можно вычислить время в дороге.
Иностранный опыт
Идеи для города: Карта метро Бостона с временными отрезками The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о схеме метро, по которой можно вычислить время в дороге.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Как в Португалии строят город-компьютерВ пригороде Порто строят город с единой операционной системой, которая будет контролировать все сферы жизнеобеспечения и слушаться самих жителей — Даниил Новиков узнал, как это работает.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Как в Португалии строят город-компьютер В пригороде Порто строят город с единой операционной системой, которая будет контролировать все сферы жизнеобеспечения и слушаться самих жителей — Даниил Новиков узнал, как это работает.
Иностранный опыт
Идеи для города: Барные стойки на улицах Нью-ЙоркаThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — рассказ об откидных сиденьях, барных стойках и цветах в строительных лесах.
Иностранный опыт
Идеи для города: Барные стойки на улицах Нью-Йорка The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — рассказ об откидных сиденьях, барных стойках и цветах в строительных лесах.
Иностранный опыт
Идеи для города: Пузырь для митингов в плохую погодуThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о большом пластиковом пакете, придуманном для общественных собраний в непогоду.
Иностранный опыт
Идеи для города: Пузырь для митингов в плохую погоду The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о большом пластиковом пакете, придуманном для общественных собраний в непогоду.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: 8 фантастических городских проектовИскусственный город-остров, небоскрёб-сад в пустыне, надувной мост, дом с виртуальной мембраной — The Village собрал 8 удивительных и попросту безумных примеров урбанистики будущего.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: 8 фантастических городских проектов Искусственный город-остров, небоскрёб-сад в пустыне, надувной мост, дом с виртуальной мембраной — The Village собрал 8 удивительных и попросту безумных примеров урбанистики будущего.
Иностранный опыт
Идеи для города: Электронная библиотека в метро БухарестаThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — история о библиотеке электронных и аудиокниг на станции метро в Бухаресте.
Иностранный опыт