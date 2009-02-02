alex
На сайте с 15 октября 2007
"Беларусь стала независимой лишь в 1991 году"
очень жаль, что абсолютно неразумная пропаганда воспринимается молодыми людьми как историческая данность. я советую вам посетить такое заведение как библиотека, возможно там еще не успели в силу нерасторопности попрятать все книги по истории Беларуси. тогда возможно вам станет понятно что такое ВКЛ, кто был в составе Речи Посполитой, и с кем воевал Кастусь Калиновский ради "объединения Беларуси и России" :). возможно вы сможете копнуть и немного глубже и узнаете, что название Беларусь в ассоциации с современной территорией появилось совсем не так давно. и что во времена когда Киев называли Русью, то название Белаярусь носили земли восточнее современной территории Беларуси, там еже рядом был небольшой провинциальный городок Москва.
разрешу ваши споры о названии. сразу оговариваюсь: русский язык — государственный, поэтомы притензии о переводах, кто как говорит (типа Лондан-Ландан) не принимаются, ничего в названии переводить не надо (или мы уже переводим с русского на русский?).
так вот в конституции страны (1994 г.) весьма четко записано название:“… Республика Беларусь (Беларусь)…”, так что страна называется Беларусь, по русски, и кто что и как говорит, не имеет ни какого значения.
до 1991 года, до распада СССР страна назывлась БССР – Белорусская советская социолистическая республика (Белоруссия).
таким образом употребляя название Беларусь, мы говорим о современном государстве после 1991 года, употребляя Белоруссия мы называем страну в составе Советсткого Союза с 1919 по 1991 годы.
Ты разрешил весь мой спор и развеял все мои страхи и сомнения! Спасибо, Капитан Очевидность!
Конституцию РБ русские писали? Или все-таки белорусы?
в основном евреи и колхозники без национальностей
какая разница кто писал, написано же на русском языке или ты считаешь, что русским языком владеют исключительно русские? а для всег осальных жителей постсоветского пространства, которые используют его ежедневно в общении, это иностранный зык?
какая разница кто написал, например, про воровство газа, украинские или российские газеты? ведь про одно и то же? или ты считаешь что у всех носителей одного языка одна и та же точка зрения на все вопросы?
вопрос не понятен. мы дискутируем на тему испльзвания словоформ и употребления имен собственых в русском языке, но отнють не про взгляды азличных людей на розличные события.
и что касается использования русского языка, то это просто вопрос лингвистики и может быть различное количество мнений, и данные мнения доллжны базироваться на теории и практике языка, а никак не натом кто из носителей какой нацтональности. есть професора русского языка в англии, которые знают этот язык гораздо лючше среднестотического росиянина какой бы национаьности он не был.
Если тебе не понятна приведенная аналогия, я вряд ли смогу тебе чего-то доказать, как человеку выпавшему из контекста.
Если мой сосед называет свой забор оградой, это не значит, что я должен так же его именовать. И не надо мне навязывать более благозвучное, с вашей точки зрения, название, я как называл забор забором, так и буду.
обсалютно с вами согласен