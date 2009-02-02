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alex

На сайте с 15 октября 2007

Комментарии17
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Неизвестная Беларусь. Стереотипы восприятия

обсалютно с вами согласен

Неизвестная Беларусь. Стереотипы восприятия

"Беларусь стала независимой лишь в 1991 году"

очень жаль, что абсолютно неразумная пропаганда воспринимается молодыми людьми как историческая данность. я советую вам посетить такое заведение как библиотека, возможно там еще не успели в силу нерасторопности попрятать все книги по истории Беларуси. тогда возможно вам станет понятно что такое ВКЛ, кто был в составе Речи Посполитой, и с кем воевал Кастусь Калиновский ради "объединения Беларуси и России" :). возможно вы сможете копнуть и немного глубже и узнаете, что название Беларусь в ассоциации с современной территорией появилось совсем не так давно. и что во времена когда Киев называли Русью, то название Белаярусь носили земли восточнее современной территории Беларуси, там еже рядом был небольшой провинциальный городок Москва.

Неизвестная Беларусь. Стереотипы восприятия

разрешу ваши споры о названии. сразу оговариваюсь: русский язык — государственный, поэтомы притензии о переводах, кто как говорит (типа Лондан-Ландан) не принимаются, ничего в названии переводить не надо (или мы уже переводим с русского на русский?).

так вот в конституции страны (1994 г.) весьма четко записано название:“… Республика Беларусь (Беларусь)…”, так что страна называется Беларусь, по русски, и кто что и как говорит, не имеет ни какого значения.

до 1991 года, до распада СССР страна назывлась БССР – Белорусская советская социолистическая республика (Белоруссия).

таким образом употребляя название Беларусь, мы говорим о современном государстве после 1991 года, употребляя Белоруссия мы называем страну в составе Советсткого Союза с 1919 по 1991 годы.

Неизвестная Беларусь. Стереотипы восприятия

Ты разрешил весь мой спор и развеял все мои страхи и сомнения! Спасибо, Капитан Очевидность!

Конституцию РБ русские писали? Или все-таки белорусы?

Неизвестная Беларусь. Стереотипы восприятия

в основном евреи и колхозники без национальностей

Неизвестная Беларусь. Стереотипы восприятия

какая разница кто писал, написано же на русском языке или ты считаешь, что русским языком владеют исключительно русские? а для всег осальных жителей постсоветского пространства, которые используют его ежедневно в общении, это иностранный зык?

Неизвестная Беларусь. Стереотипы восприятия

какая разница кто написал, например, про воровство газа, украинские или российские газеты? ведь про одно и то же? или ты считаешь что у всех носителей одного языка одна и та же точка зрения на все вопросы?

Неизвестная Беларусь. Стереотипы восприятия

вопрос не понятен. мы дискутируем на тему испльзвания словоформ и употребления имен собственых в русском языке, но отнють не про взгляды азличных людей на розличные события.

и что касается использования русского языка, то это просто вопрос лингвистики и может быть различное количество мнений, и данные мнения доллжны базироваться на теории и практике языка, а никак не натом кто из носителей какой нацтональности. есть професора русского языка в англии, которые знают этот язык гораздо лючше среднестотического росиянина какой бы национаьности он не был.

Неизвестная Беларусь. Стереотипы восприятия

Если тебе не понятна приведенная аналогия, я вряд ли смогу тебе чего-то доказать, как человеку выпавшему из контекста.

Если мой сосед называет свой забор оградой, это не значит, что я должен так же его именовать. И не надо мне навязывать более благозвучное, с вашей точки зрения, название, я как называл забор забором, так и буду.