alex
На сайте с 15 октября 2007
Путешествия читателей The Village
Неизвестная Беларусь. Стереотипы восприятияБеларусь – это страна-легенда, страна-сказка. Кое-что о ней знают на востоке, с трудом догадываются о существовании на западе. Но даже те немногие, которые слышали о Беларуси, имеют о ней в основном стереотипное представление, заложенное еще во времена Советского Союза.
Путешествия читателей The Village
Неизвестная Беларусь. Стереотипы восприятия Беларусь – это страна-легенда, страна-сказка. Кое-что о ней знают на востоке, с трудом догадываются о существовании на западе. Но даже те немногие, которые слышали о Беларуси, имеют о ней в основном стереотипное представление, заложенное еще во времена Советского Союза.
Путешествия читателей The Village
Прогулки по БерлинуОсень в Берлине великолепна. Немного пасмурно, немного солнечно, вполне тепло по нашим меркам. Листья еще не совсем опали, и деревья стоят разноцветные, а трава под ними зеленая.
Путешествия читателей The Village
Прогулки по Берлину Осень в Берлине великолепна. Немного пасмурно, немного солнечно, вполне тепло по нашим меркам. Листья еще не совсем опали, и деревья стоят разноцветные, а трава под ними зеленая.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Амстердам. Длинные улочки магазиновКогда говоришь, я был в Амстердаме, в первую очередь у всех возникает ассоциация кофе-шопы и квартал красных фонарей. Да есть там такое. Да были там. Но не в первую очередь.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Амстердам. Длинные улочки магазинов Когда говоришь, я был в Амстердаме, в первую очередь у всех возникает ассоциация кофе-шопы и квартал красных фонарей. Да есть там такое. Да были там. Но не в первую очередь.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Сонная страна БельгияУ многих в голове властвует стереотип о Бельгии, как о стране сонных пожилых людей, где ничего не происходит и не может произойти. Наверное это сами бельгийцы создают этот PR, чтобы отвадить от своей родины нерадивых эмигрантов.
Путешествия по Европе от читателей The Village