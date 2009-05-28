Любите ли Вы Москву? Конечно же, для каждого гордого россиянина любовь к столице-это вопрос, не поддающийся какому-либо сомнению. Мы можем ее недолюбливать и вообще говорить что нам хочется, но тем не менее, факт остается фактом, в столицу тянутся все, невзирая на некую неприязнь отдельных людей. Причин для неприязни у российских граждан может быть предостаточно, но сегодня хотелось бы поговорить о том...