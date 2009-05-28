Alice Perry
На сайте с 11 мая 2009
Рецепты читателей
Лимонад!Лето-это такая пора, когда как бы на улице не было душно, хочется не упустить ни одного солнечного и жаркого дня. Именно в летнюю пору так и хочется чего-нибудь освежающего и прохладного.
Рецепты читателей
Лимонад! Лето-это такая пора, когда как бы на улице не было душно, хочется не упустить ни одного солнечного и жаркого дня. Именно в летнюю пору так и хочется чего-нибудь освежающего и прохладного.
Ситуация
Любите ли Вы Москву?Конечно же, для каждого гордого россиянина любовь к столице-это вопрос, не поддающийся какому-либо сомнению. Мы можем ее недолюбливать и вообще говорить что нам хочется, но тем не менее, факт остается фактом, в столицу тянутся все, невзирая на некую неприязнь отдельных людей. Причин для неприязни у российских граждан может быть предостаточно, но сегодня хотелось бы поговорить о том...
Ситуация