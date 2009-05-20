Алена feat Анна
На сайте с 12 мая 2009
занятно...) если не ошибаюсь, пока с такой концепцией заведений в Москве не было. Как бы еще и не магазин в привычном понимании этого слова (хотя в названии заявлен именно как магазин)), но уже и не шоу-рум. Самое главное - чтобы воплощение оказалось таким же хорошим, как и сама идея (как в последнее время часто бывает с различными "шоу-румами"), чего я и желаю создателям. Любопытно в ближайшее время отправиться на разведку, тем более в поисках новых кед.
А по поводу цен на одежду и платья в частности. Мне так кажется, что стоимость того, что на фото, вполне себе не выше, чем на подобные вещи в том же топшопе масс-маркетовском (про качество их, думаю, все знают).
Кстати, с кафе тоже неплохо, пока что при магазинах их маловато, а вещь нужная))
обожаю творожники и манники)
соду лучше не, а разрыхлитель - да, просто смешать его с мукой
спасибо, просто люба мне эта тема)
по поводу яблок зря не верите, фруктоза тоже очень калорийна, если что, так что отдающие ей предпочтения из-за снижения калорий зачастую обманываются
ну не расстраивайтесь, есть же свекла и морковь
)
гут) немногие любят гаспачо, но если любят, то по-настоящему))
только три момента:
1. почему хлеб желателен с отрубями?) что они дают?
2. уксуса не много - 4 ст. ложи, не чайные?
2. помидоры достаточно просто обдать кипятком, минуты даже много. шкурка и так прекрасно снимется
чьорт, все захотели страую вафельницу))
мне вот тут насоветовали в тефале, кажется, купить, но я хочу ту самую, из советских времен, которая раньше особо никому и не нужна была....где ж дедушка-старьевщик с правильным скарбом?) а то все блин винтажную бижутерию продают, а предметов быта сам ищи по помойкам...
по-домашнему... очень люблю хрустящие вафли, даже без крема. где бы еще аутентичную вафельницу найти рабочую... у вас какая?)
и лучше именно с маслом делать, а не маргарином, безусловно
Если столько раз по писят хряпать, до шашлыка дело не дойдет, боюсь)
А вот у меня как: сезон шашлыков вроде только начинается, а от них уже отторжение, потому как почти каждые выходные на даче начиная с зимушки...зажрались, называется.
А вот от овощей на гриле не отказалась бы (только где их взять, ароматных и не ватных в нашей столице по умолчанию)
"Далее счищаем с лимона цедру (корочку не очень толстую и не маленькими кусочками, а то потом выковыривать не удобно). И кидаем цедру в кастрюлю."
Для Италии это нормально, у них органик-лимоны, а в наших условиях....в общем, нельзя быть уверенным, что их не опрыскали вредной дрянью.
Но энивей - заварной крем - наше все и мой самый-пресамый любимый!
нуууу вообще лимоны, бананы и даже яйца перед употреблением стоит мыть:) заразы полно!
кожуру бананнов и скорлупу яиц мы вроде не используем в кулинарии))
а вот то, чем обработаны нынче привозимые к нам цитрусовые (лимоны в частности), нельзя "смыть". Ну это так, занудство в целом. не принимай на свой счет.
у меня допотопная отличная вафельница)
спасибо, что напомнили о её существовании! Выходные будут вафельные:)
"у меня допотопная отличная вафельница)"
не продадите?))
вафельницу можно заказать в интернете - и для толстых вафель (венских), и для таких вот хрустящих. при чем выбор достаточный. я вообще подсела на инте-магазины, ничего не могу с собой поделать.
да в инете сейчас и не то сыщешь))
про подсела - не могу вам советовать завязывать с этим, потому что иногда в инете покупать реально выгоднее что-то)
сложная, однако, будет процедура))
ко мне уже подружка на вафли собралась, не могу ее огорчить:)
ок, закорешусь со старьевщиком, не привыкать)
еще есть соленые огурцы. Или, о ужас, в них тоже есть сахар?
конечно. рецептура подразумевает. про малосольные и маринованные даже не говорю
)
Да говорят, она просто полезней и легче усваивается. А так, глюкоза, лактоза, сахароза, фруктоза - какая разница, все равно прыщи юношеские , кариес и складки по всему телу как у шарпея.
чапурин бар.
1. вкус
2. я положила где-то 2.
3. а помидоры лучше подержать минуту, кроме того, 15 помидор - это дофига (только если они не черри, конечно). я положила штук 7 приличного размера.
получается очень вкусно.
черт, забыла, если меню пока плавающее, добавьте в позиции брауни, плиз)) тогда загляну скорее
)