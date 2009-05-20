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АF

Алена feat Анна

На сайте с 12 мая 2009

Комментарии86
Темы0
Посты2
Коротко0
Магазин «Место»

черт, забыла, если меню пока плавающее, добавьте в позиции брауни, плиз)) тогда загляну скорее
)

Магазин «Место»

занятно...) если не ошибаюсь, пока с такой концепцией заведений в Москве не было. Как бы еще и не магазин в привычном понимании этого слова (хотя в названии заявлен именно как магазин)), но уже и не шоу-рум. Самое главное - чтобы воплощение оказалось таким же хорошим, как и сама идея (как в последнее время часто бывает с различными "шоу-румами"), чего я и желаю создателям. Любопытно в ближайшее время отправиться на разведку, тем более в поисках новых кед.
А по поводу цен на одежду и платья в частности. Мне так кажется, что стоимость того, что на фото, вполне себе не выше, чем на подобные вещи в том же топшопе масс-маркетовском (про качество их, думаю, все знают).
Кстати, с кафе тоже неплохо, пока что при магазинах их маловато, а вещь нужная))

Нежный творожный пирог

обожаю творожники и манники)
соду лучше не, а разрыхлитель - да, просто смешать его с мукой

Сахарные кубики: когда Рубика нет под рукой

спасибо, просто люба мне эта тема)
по поводу яблок зря не верите, фруктоза тоже очень калорийна, если что, так что отдающие ей предпочтения из-за снижения калорий зачастую обманываются

Сахарные кубики: когда Рубика нет под рукой

ну не расстраивайтесь, есть же свекла и морковь
)

Испанский суп – ГАСПАЧО

гут) немногие любят гаспачо, но если любят, то по-настоящему))
только три момента:
1. почему хлеб желателен с отрубями?) что они дают?
2. уксуса не много - 4 ст. ложи, не чайные?
2. помидоры достаточно просто обдать кипятком, минуты даже много. шкурка и так прекрасно снимется

Вафельные трубочки

чьорт, все захотели страую вафельницу))
мне вот тут насоветовали в тефале, кажется, купить, но я хочу ту самую, из советских времен, которая раньше особо никому и не нужна была....где ж дедушка-старьевщик с правильным скарбом?) а то все блин винтажную бижутерию продают, а предметов быта сам ищи по помойкам...

Вафельные трубочки

по-домашнему... очень люблю хрустящие вафли, даже без крема. где бы еще аутентичную вафельницу найти рабочую... у вас какая?)
и лучше именно с маслом делать, а не маргарином, безусловно

Шашлык

Если столько раз по писят хряпать, до шашлыка дело не дойдет, боюсь)
А вот у меня как: сезон шашлыков вроде только начинается, а от них уже отторжение, потому как почти каждые выходные на даче начиная с зимушки...зажрались, называется.
А вот от овощей на гриле не отказалась бы (только где их взять, ароматных и не ватных в нашей столице по умолчанию)

Bignе' alla crema pasticcera (it) – ГастроОргазм (my)

"Далее счищаем с лимона цедру (корочку не очень толстую и не маленькими кусочками, а то потом выковыривать не удобно). И кидаем цедру в кастрюлю."

Для Италии это нормально, у них органик-лимоны, а в наших условиях....в общем, нельзя быть уверенным, что их не опрыскали вредной дрянью.
Но энивей - заварной крем - наше все и мой самый-пресамый любимый!

Bignе' alla crema pasticcera (it) – ГастроОргазм (my)

нуууу вообще лимоны, бананы и даже яйца перед употреблением стоит мыть:) заразы полно!

Bignе' alla crema pasticcera (it) – ГастроОргазм (my)

кожуру бананнов и скорлупу яиц мы вроде не используем в кулинарии))
а вот то, чем обработаны нынче привозимые к нам цитрусовые (лимоны в частности), нельзя "смыть". Ну это так, занудство в целом. не принимай на свой счет.

Вафельные трубочки

у меня допотопная отличная вафельница)

спасибо, что напомнили о её существовании! Выходные будут вафельные:)

Вафельные трубочки

"у меня допотопная отличная вафельница)"
не продадите?))

Вафельные трубочки

вафельницу можно заказать в интернете - и для толстых вафель (венских), и для таких вот хрустящих. при чем выбор достаточный. я вообще подсела на инте-магазины, ничего не могу с собой поделать.

Вафельные трубочки

да в инете сейчас и не то сыщешь))
про подсела - не могу вам советовать завязывать с этим, потому что иногда в инете покупать реально выгоднее что-то)

Вафельные трубочки

сложная, однако, будет процедура))

ко мне уже подружка на вафли собралась, не могу ее огорчить:)

Вафельные трубочки

ок, закорешусь со старьевщиком, не привыкать)

Сахарные кубики: когда Рубика нет под рукой

еще есть соленые огурцы. Или, о ужас, в них тоже есть сахар?

Сахарные кубики: когда Рубика нет под рукой

конечно. рецептура подразумевает. про малосольные и маринованные даже не говорю
)

Сахарные кубики: когда Рубика нет под рукой

Да говорят, она просто полезней и легче усваивается. А так, глюкоза, лактоза, сахароза, фруктоза - какая разница, все равно прыщи юношеские , кариес и складки по всему телу как у шарпея.

Магазин «Место»

чапурин бар.

Испанский суп – ГАСПАЧО

1. вкус
2. я положила где-то 2.
3. а помидоры лучше подержать минуту, кроме того, 15 помидор - это дофига (только если они не черри, конечно). я положила штук 7 приличного размера.

получается очень вкусно.