Алена feat Анна
На сайте с 12 мая 2009
Рецепты читателей
Сахарные кубики: когда Рубика нет под рукойСоздатели сайта http://www.sugarstacks.com/ с помощью обычных сахарных кубиков открывают нам суровую правду жизни. Обычно и представить себе трудно, сколько сахара содержится в любимых продуктах. Маленький стаканчик фраппе, небольшой батончик мюсли, миска любимых хлопьев на завтрак или горсть винограда - это что, так уж вредно, в самом-то деле?!
Рецепты читателей
Сахарные кубики: когда Рубика нет под рукой Создатели сайта http://www.sugarstacks.com/ с помощью обычных сахарных кубиков открывают нам суровую правду жизни. Обычно и представить себе трудно, сколько сахара содержится в любимых продуктах. Маленький стаканчик фраппе, небольшой батончик мюсли, миска любимых хлопьев на завтрак или горсть винограда - это что, так уж вредно, в самом-то деле?!
Рецепты читателей
Brownies: история одного аддиктаБрауни, один из столь любимых американцами видов выпечки, родились в США в начале двадцатого века, однако конкретное место происхождения (штата) сего лакомства до сих пор доподлинно неизвестно.
Рецепты читателей