Сахарные кубики: когда Рубика нет под рукой Создатели сайта http://www.sugarstacks.com/ с помощью обычных сахарных кубиков открывают нам суровую правду жизни. Обычно и представить себе трудно, сколько сахара содержится в любимых продуктах. Маленький стаканчик фраппе, небольшой батончик мюсли, миска любимых хлопьев на завтрак или горсть винограда - это что, так уж вредно, в самом-то деле?!