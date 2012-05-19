Андрей
На сайте с 12 мая 2009
Комплименты, отличные фото.
Сюжет по теме нашел http://ihnravy.ru/sujet/10772/
Занимательная подборка, но это же Италия! ее законы настолько витиеваты, что компенсируются необязательностью их выполнения. Я курил в Неаполе, ел на улицах Рима, Фло - и хоть бы хны. Не запариваться...
кто лучше\раньше дарберри или бигбаззи?
белый шоколад вредно
Люди, зачем сравнивать свой хардтейл, бмх, итд с городским велосипедом! Это вообще разные категории. И пока вы будете своим накатом или еще чем хвастать в потной футболке, шлеме, и остальной защите, мы будем просто передвигаться по городу!
Мы не птицы. И ходим по земле. Поэтому город должен быть красивым в первую очередь с уровня глаз :) А так, понравилось, спасибо.
белый шоколад это ни разу не вредно. Главное что бы не делали его на косметическом пальмовом масле, как у нас это творят.
интересно, а в чем все-таки подвох?)
ведь краилово, как известно, приводит к попадалову)
Упс! Тут должно было быть видео.
Eго не видно, т.к. сайт не поддерживает данный видеохостинг.
Список поддерживаемых видеохостингов вы найдете в разделе «Помощь»
да многие и в России законы нарушают и не парятся. Хотя вру, парятся в саунах, ага.
Андрей, в параде будет принимать участие начальник Метрополитена, у вас будет шанс донести до него ваши пожелания.
А кто-нибудь составлял по этому поводу петицию? Я готова собирать подписи. Ведь невозможно же!!!Я вот, к примеру, не смогу учавствовать в велопараде, потому как если доеду до места сбора на велике, то боюсь на велопарад не хватит сил.
Andreotti, донесите пожалуйста!Это же действительно бред. Если возьметесь писать какую-нибудь бумагу по этому поводу - готова всячески помогать
Максим Ликсутов и Ко свой велик на чем доставит до Лужников? Надо дать наказ в метро, чтобы мозг нам не проедали при провозе велосипеда. У меня переднее колесо просто так не снимешь.