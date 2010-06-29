Городские велосипеды от отечественного производителя Мне кажется, все больше людей начинают осознавать, что велосипед - это хорошо, полезно и даже модно. А раз модно, то наконец уже абсолютное большинство маунтин байков начнут разбавлять городские велосипеды.Предлагаю небольшую выборку городских велосипедов от отечественного производителя. Все в цене до 5 тысяч рублей. С оговоркой на то, что обычно на них кричащие безвкусные наклейки...