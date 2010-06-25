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Наталия Stern

На сайте с 2 октября 2012

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Ситуация
Осенние цветы за улыбкуГолландский цветочный центр раздавал осенние цветы за улыбку
1
Ситуация

Осенние цветы за улыбку Голландский цветочный центр раздавал осенние цветы за улыбку

Ситуация
Цветочный Совет Голландии раздает летние цветы в МосквеМожно получить летний цветок за улыбку !
1
Ситуация

Цветочный Совет Голландии раздает летние цветы в Москве Можно получить летний цветок за улыбку !