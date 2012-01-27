Кристина Абрамовская
На сайте с 15 мая 2009
Онлайн-трансляция: Митинги за честные выборы
Омона больше, чем митингующих
Омона больше, чем митингующих
Итого = 80 тыс человек, Ходынка(
Наколоть по-крупному: люди на тату-конвенции
У Лены тату просто бомба!!! А у моего бф все забито, кроме ног и лица, а во всю спину - логотип Красти Деймонс.
Десерты от Amy Atlas
Это просто рак желудка)))))
Котлеты из цветной капусты
выглядит аппетитно, спасибо!
Котлеты из цветной капусты
На здоровье!
Наколоть по-крупному: люди на тату-конвенции
вот он молодец какой
А мистер Снек что проплатил рекламу!? Да и про групповое такси полное гониво.
Как и то, что неофициальное такси дешевле.