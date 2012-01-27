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Комментарии18Темы1Посты7
Коротко0
КА

Кристина Абрамовская

На сайте с 15 мая 2009

Комментарии18Темы1Посты7
Коротко0
Вкусное пиво, опасное такси и неочищенные семена подсолнуха: В Германии появился гид по Украине

А мистер Снек что проплатил рекламу!? Да и про групповое такси полное гониво.
Как и то, что неофициальное такси дешевле.

Онлайн-трансляция: Митинги за честные выборы

Омона больше, чем митингующих
Итого = 80 тыс человек, Ходынка(

Наколоть по-крупному: люди на тату-конвенции

У Лены тату просто бомба!!! А у моего бф все забито, кроме ног и лица, а во всю спину - логотип Красти Деймонс.

Десерты от Amy Atlas

Это просто рак желудка)))))

Котлеты из цветной капусты

выглядит аппетитно, спасибо!

Котлеты из цветной капусты

На здоровье!

Наколоть по-крупному: люди на тату-конвенции

вот он молодец какой