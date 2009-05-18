Кристина Абрамовская
На сайте с 15 мая 2009
Рецепты читателей
Все, что нужно знать о шампанскомНесомненно, шампанское – самый популярный напиток во время праздников, но знаете ли вы, при какой температуре его следует подавать на стол? В каких условиях его необходимо хранить? В чем разница между марочным и не марочным шампанским? Известные французские виноделы Veuve Clicquot ответили на эти и другие вопросы
Рецепты читателей
Все, что нужно знать о шампанском Несомненно, шампанское – самый популярный напиток во время праздников, но знаете ли вы, при какой температуре его следует подавать на стол? В каких условиях его необходимо хранить? В чем разница между марочным и не марочным шампанским? Известные французские виноделы Veuve Clicquot ответили на эти и другие вопросы
Рецепты читателей
Эксцентричные кулинарные фестивалиСогласитесь, если бы в мире существовали лишь фестивали божоле-нуво, белых трюфелей или устриц, это было бы несколько однообразно. Представляю вашему вниманию несколько действительно оригинальных кулинарных мероприятий.
Рецепты читателей
Эксцентричные кулинарные фестивали Согласитесь, если бы в мире существовали лишь фестивали божоле-нуво, белых трюфелей или устриц, это было бы несколько однообразно. Представляю вашему вниманию несколько действительно оригинальных кулинарных мероприятий.
Путешествия читателей The Village
Под седьмым небом Самые сексуальные бары на крышах
Рецепты читателей
Истая dolce vitaВерный способ попробовать сладкую жизнь на вкус - самые дорогие десерты в мире!
Рецепты читателей
Истая dolce vita Верный способ попробовать сладкую жизнь на вкус - самые дорогие десерты в мире!
Париж от читателей The Village
Отведать Париж и обалдетьКраткий путеводитель по самым вкусным местам Парижа.
Париж от читателей The Village
Отведать Париж и обалдеть Краткий путеводитель по самым вкусным местам Парижа.
Путешествия читателей The Village
Полеты во сне и наявуВ наше время авиаперелеты перестали быть захватывающим приключением, и по своему эмоциональному наполнению напоминают поездку на рейсовом автобусе. Это в начале развития авиабизнеса на борту разрешали курить, пассажиры были нарядно одеты, а стоимость билета свидетельствовала о том, что самолет – это все-таки роскошь. Сейчас же все сервисы максимально унифицированы, максимум, в чем...
Путешествия читателей The Village
Полеты во сне и наяву В наше время авиаперелеты перестали быть захватывающим приключением, и по своему эмоциональному наполнению напоминают поездку на рейсовом автобусе. Это в начале развития авиабизнеса на борту разрешали курить, пассажиры были нарядно одеты, а стоимость билета свидетельствовала о том, что самолет – это все-таки роскошь. Сейчас же все сервисы максимально унифицированы, максимум, в чем...
Путешествия читателей The Village
Hotelicopter: на ковре-вертолетеHotelicopter - это смелый и рискованный вызов роскошным отелям; несомненно, со временем он будет считаться одним из самых удивительных изобретений нашей эпохи. Будучи одновременно и вертолетом, и роскошным отелем, Hotelicopter может претендовать сразу на несколько рекордов – ведь это и самый большой в мире вертолет, и первый в мире летающий отель.
Путешествия читателей The Village