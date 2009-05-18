Все, что нужно знать о шампанском Несомненно, шампанское – самый популярный напиток во время праздников, но знаете ли вы, при какой температуре его следует подавать на стол? В каких условиях его необходимо хранить? В чем разница между марочным и не марочным шампанским? Известные французские виноделы Veuve Clicquot ответили на эти и другие вопросы