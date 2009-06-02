Закат на жемчужном Пхукете Для путешественников, которые сомневаются в выборе между островами Пхукет, Патайа и Кхао ЛакДля жаждущих повторить путь Робинзона Крузо и девственных пляжей, советую острова Кхао Лак, на которых вы по-настоящему сможете расслабиться и отдохнуть от шумных соотечественников.