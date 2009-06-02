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ЮЛ

Юлия Лем

На сайте с 22 мая 2009

Комментарии3
Темы0
Посты2
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Путешествия читателей The Village
Закат на жемчужном ПхукетеДля путешественников, которые сомневаются в выборе между островами Пхукет, Патайа и Кхао ЛакДля жаждущих&nbsp; повторить путь Робинзона Крузо и девственных пляжей, советую острова Кхао Лак, на которых вы по-настоящему сможете расслабиться и отдохнуть от шумных соотечественников.
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Путешествия читателей The Village

Закат на жемчужном Пхукете Для путешественников, которые сомневаются в выборе между островами Пхукет, Патайа и Кхао ЛакДля жаждущих&nbsp; повторить путь Робинзона Крузо и девственных пляжей, советую острова Кхао Лак, на которых вы по-настоящему сможете расслабиться и отдохнуть от шумных соотечественников.

Сладкая история одного какао-зерна
Рецепты читателей
Сладкая история одного какао-зернаВ  нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.
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Сладкая история одного какао-зерна
Рецепты читателей

Сладкая история одного какао-зерна В  нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.