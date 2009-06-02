Юлия Лем
На сайте с 22 мая 2009
Путешествия читателей The Village
Закат на жемчужном ПхукетеДля путешественников, которые сомневаются в выборе между островами Пхукет, Патайа и Кхао ЛакДля жаждущих повторить путь Робинзона Крузо и девственных пляжей, советую острова Кхао Лак, на которых вы по-настоящему сможете расслабиться и отдохнуть от шумных соотечественников.
Путешествия читателей The Village
Закат на жемчужном Пхукете Для путешественников, которые сомневаются в выборе между островами Пхукет, Патайа и Кхао ЛакДля жаждущих повторить путь Робинзона Крузо и девственных пляжей, советую острова Кхао Лак, на которых вы по-настоящему сможете расслабиться и отдохнуть от шумных соотечественников.
Рецепты читателей
Сладкая история одного какао-зернаВ нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.
Рецепты читателей