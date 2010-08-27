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К.

Коля .

На сайте с 28 мая 2009

Комментарии62
Темы0
Посты2
Коротко0
Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву?

Замечательной, милой девушке стало скучно в Лондоне и теперь ей снова нравится Москва

Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции

Он очень талантливый, но не очень умный=)

Гранадассито

Понравились фотографии, как будто во сне.

Сократятся часы продажи крепкого алкоголя в Москве

надо бы еще сократить часы продажи тяжелых наркотиков

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

Да тяжело вменяемых людей найти сейчас, в частности програмистиков. И тем не менее, кто ищет тот всегда найдет, по сути - нытье о том что никто не умеет работать, похоже на нытье абстрактных хипстеров из камергерского=) Ну и опять же нужно уметь находить мотивацию для ценных кадров, квалифицированные люди и так трудоустроены=)

Молодые родители на Пикнике "Афиши"

хорошие фото)

Яндекс.Карты: Когда лесной пожар доберется до тебя?

почему то на lookatme в конце каждой новости про жару и пожары обязательное приписывают про выкуривание нескольких пачек сигарет в день=) редакционная политика такая?

Офис недели

какое то слишком все цветное

Два легких десерта

Ревень с клубникой это просто восхитительно.
Мало того что вкусно, ревень еще так классно лопается когда его раскусываешь=)

Черная икра снова в продаже

заглавная картинка к посту хорошо подобрана, люди отреагируют=)

Два легких десерта

вы приготовили? )) класс!

Два легких десерта

ну я не сам готовил=)

Сократятся часы продажи крепкого алкоголя в Москве

гут ))

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

из-за отсутствия пунктуации я увидела словосочетание "тяжело вменяемые люди"

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

забавный оборот кстати получился, надо взять на вооружение=)

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

Люб,я конечно тебя понял)
но он писал на эмоциях,несомненно у него накипело))

Кирилл М.

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

а оборот действительно стоящий)

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

квалифицированные люди и так трудоустроены - золотые слова. и работают по 8 часов, с обязательным месячным отпуском.

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

согласен полностью. по достижении некоторого уровня профессионализма такие люди начинают сами расставлять приоритеты.

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