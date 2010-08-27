Коля .
На сайте с 28 мая 2009
Он очень талантливый, но не очень умный=)
Понравились фотографии, как будто во сне.
надо бы еще сократить часы продажи тяжелых наркотиков
Да тяжело вменяемых людей найти сейчас, в частности програмистиков. И тем не менее, кто ищет тот всегда найдет, по сути - нытье о том что никто не умеет работать, похоже на нытье абстрактных хипстеров из камергерского=) Ну и опять же нужно уметь находить мотивацию для ценных кадров, квалифицированные люди и так трудоустроены=)
хорошие фото)
почему то на lookatme в конце каждой новости про жару и пожары обязательное приписывают про выкуривание нескольких пачек сигарет в день=) редакционная политика такая?
какое то слишком все цветное
Ревень с клубникой это просто восхитительно.
Мало того что вкусно, ревень еще так классно лопается когда его раскусываешь=)
заглавная картинка к посту хорошо подобрана, люди отреагируют=)
вы приготовили? )) класс!
ну я не сам готовил=)
из-за отсутствия пунктуации я увидела словосочетание "тяжело вменяемые люди"
забавный оборот кстати получился, надо взять на вооружение=)
Люб,я конечно тебя понял)
но он писал на эмоциях,несомненно у него накипело))
Кирилл М.
а оборот действительно стоящий)
квалифицированные люди и так трудоустроены - золотые слова. и работают по 8 часов, с обязательным месячным отпуском.
согласен полностью. по достижении некоторого уровня профессионализма такие люди начинают сами расставлять приоритеты.
Замечательной, милой девушке стало скучно в Лондоне и теперь ей снова нравится Москва