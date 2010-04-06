Вьетнам, Муй Не Родные и близкие когда узнавали что я собираюсь во Вьетнам крутили пальцем у виска. Вьетнам это же так далеко, 10 часов на самолете, с ума сойти. Хм 10 часов на самолете - то что нужно - думал я. Тогда зимой мне было просто необходимо улететь из Москвы куда-нибудь далеко-далеко в теплые края.