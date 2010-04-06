Коля .
На сайте с 28 мая 2009
Путешествия читателей The Village
Вьетнам, Муй НеРодные и близкие когда узнавали что я собираюсь во Вьетнам крутили пальцем у виска. Вьетнам это же так далеко, 10 часов на самолете, с ума сойти. Хм 10 часов на самолете - то что нужно - думал я. Тогда зимой мне было просто необходимо улететь из Москвы куда-нибудь далеко-далеко в теплые края.
Путешествия читателей The Village
Вьетнам, Муй Не Родные и близкие когда узнавали что я собираюсь во Вьетнам крутили пальцем у виска. Вьетнам это же так далеко, 10 часов на самолете, с ума сойти. Хм 10 часов на самолете - то что нужно - думал я. Тогда зимой мне было просто необходимо улететь из Москвы куда-нибудь далеко-далеко в теплые края.
Путешествия читателей The Village
Прага. Невыносимая легкостьХорошо оказаться в Праге осенью. Погода в самый раз для неспешных прогулок по городу. Туристов много, но все равно меньше чем летом.
Путешествия читателей The Village