Кристина Сафонова
На сайте с 25 февраля 2013
Постоянные посетители «Фикс Прайс»
Дорогие читатели The Village, спасибо вам за отзывчивость и желание помочь Ларисе Николаевне. Вы супер! К сожалению, Лариса Николаевна не дала согласие на то, чтобы мы поделились её контактами (Думаю, это можно понять. Пожилой человек, который никогда не имел дела с интернетом, может просто бояться). Совсем скоро мы подготовим большой материал о жизни Ларисы Николаевны. Надеемся, что тогда станет понятно, как ей лучше помочь. От себя добавлю, что Лариса Николаевна живёт не в самых хороших условиях (если честно, их даже сложно назвать приемлемыми) и скорее нуждается в юридической помощи. Ещё раз всем спасибо!
«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих»
Цена указана за обед/ужин для одного человека
5 новых вегетарианских кафе: «котлеты из фермерской курицы»