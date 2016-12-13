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Кристина Сафонова

На сайте с 25 февраля 2013

Комментарии57
Темы0
Посты125
Коротко0
«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой»
Индустрия
«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой»Мария Троицкая — о том, как в 21 год основать собственный бренд десертов и запустить онлайн-кондитерскую
31
«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой»
Индустрия

«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой» Мария Троицкая — о том, как в 21 год основать собственный бренд десертов и запустить онлайн-кондитерскую

Близнецы стригутся в барбершопах Тимати и Гуфа
Эксперимент

Близнецы стригутся в барбершопах Тимати и ГуфаИ оценивают результат

Эксперимент

Близнецы стригутся в барбершопах Тимати и Гуфа И оценивают результат

К чему приведет отказ от дополнительного финансирования борьбы с ВИЧ
Комментарий
К чему приведет отказ от дополнительного финансирования борьбы с ВИЧИ как не заразиться опасной инфекцией
8
К чему приведет отказ от дополнительного финансирования борьбы с ВИЧ
Комментарий

К чему приведет отказ от дополнительного финансирования борьбы с ВИЧ И как не заразиться опасной инфекцией

Где есть эклеры в Москве
Гид The Village
Где есть эклеры в Москве14 заведений с классическим (и не очень) французским десертом
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Где есть эклеры в Москве
Гид The Village

Где есть эклеры в Москве 14 заведений с классическим (и не очень) французским десертом

Распродажа в 12Storeez, открытие магазина Gate31, выставка кроссовок adidas Originals
Скидки недели
Распродажа в 12Storeez, открытие магазина Gate31, выставка кроссовок adidas OriginalsИ другие новости московских и петербургских магазинов
1
Распродажа в 12Storeez, открытие магазина Gate31, выставка кроссовок adidas Originals
Скидки недели

Распродажа в 12Storeez, открытие магазина Gate31, выставка кроссовок adidas Originals И другие новости московских и петербургских магазинов

Как открыть ресторан за две недели
Комментарий
Как открыть ресторан за две неделиВладелец Burger Heroes — об открытии заведения в короткие сроки и сложностях, которые с этим связаны
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Как открыть ресторан за две недели
Комментарий

Как открыть ресторан за две недели Владелец Burger Heroes — об открытии заведения в короткие сроки и сложностях, которые с этим связаны

Кафе-бар Nhà в Столешниковом переулке
Место
Кафе-бар Nhà в Столешниковом переулкеНовое место владельцев Lao Lee
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Кафе-бар Nhà в Столешниковом переулке
Место

Кафе-бар Nhà в Столешниковом переулке Новое место владельцев Lao Lee

Приготовить особенные вареники на старый Новый год
Совет недели
Приготовить особенные вареники на старый Новый год Еженедельные советы и находки сотрудников редакции
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Приготовить особенные вареники на старый Новый год
Совет недели

Приготовить особенные вареники на старый Новый год Еженедельные советы и находки сотрудников редакции

Московские моржи
Люди в городе

Московские моржиГорожане, купающиеся в ледяной воде, рассказывают о возможностях человеческого организма

Люди в городе

Московские моржи Горожане, купающиеся в ледяной воде, рассказывают о возможностях человеческого организма

«Доброкачественная пища, а водка — чудо!»
Еда
«Доброкачественная пища, а водка — чудо!»Что пишут посетители московских заведений в книгах отзывов и предложений
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«Доброкачественная пища, а водка — чудо!»
Еда

«Доброкачественная пища, а водка — чудо!» Что пишут посетители московских заведений в книгах отзывов и предложений

Куда сдать новогоднюю елку на переработку и зачем это делать?
Есть вопрос
Куда сдать новогоднюю елку на переработку и зачем это делать?В Москве запустилось сразу несколько акций по утилизации елок
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Куда сдать новогоднюю елку на переработку и зачем это делать?
Есть вопрос

Куда сдать новогоднюю елку на переработку и зачем это делать? В Москве запустилось сразу несколько акций по утилизации елок

От семейных ценностей до терроризма: Как менялись новогодние речи Владимира Путина
Гид The Village
От семейных ценностей до терроризма: Как менялись новогодние речи Владимира ПутинаПервые радио- и телепоздравления, обращение Мавроди к народу и традиции путинской эпохи
2
От семейных ценностей до терроризма: Как менялись новогодние речи Владимира Путина
Гид The Village

От семейных ценностей до терроризма: Как менялись новогодние речи Владимира Путина Первые радио- и телепоздравления, обращение Мавроди к народу и традиции путинской эпохи

Как поесть в ресторане и не отравиться
Гид The Village
Как поесть в ресторане и не отравитьсяРесторатор, повар и юрист — о том, как сделать поход в любое заведение безопасным
3
Как поесть в ресторане и не отравиться
Гид The Village

Как поесть в ресторане и не отравиться Ресторатор, повар и юрист — о том, как сделать поход в любое заведение безопасным

Зачем продавать «Валокордин» и «Боярышник» по рецепту
Комментарий
Зачем продавать «Валокордин» и «Боярышник» по рецепту На ком отразятся ограничения продажи спиртосодержащих препаратов — рассказывают эксперты
2
Зачем продавать «Валокордин» и «Боярышник» по рецепту
Комментарий

Зачем продавать «Валокордин» и «Боярышник» по рецепту На ком отразятся ограничения продажи спиртосодержащих препаратов — рассказывают эксперты

Новогодний «Ламбада-маркет», скидки в Monki и презентация новой коллекции adidas Originals
Скидки недели
Новогодний «Ламбада-маркет», скидки в Monki и презентация новой коллекции adidas OriginalsИ другие новости московских и петербургских магазинов
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Новогодний «Ламбада-маркет», скидки в Monki и презентация новой коллекции adidas Originals
Скидки недели

Новогодний «Ламбада-маркет», скидки в Monki и презентация новой коллекции adidas Originals И другие новости московских и петербургских магазинов

Подарочные корзины с сырами, копченостями, сладостями и вьетнамскими специалитетами
Гид The Village
Подарочные корзины с сырами, копченостями, сладостями и вьетнамскими специалитетамиОт новогоднего набора с бараниной до авоськи с азиатской едой
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Подарочные корзины с сырами, копченостями, сладостями и вьетнамскими специалитетами
Гид The Village

Подарочные корзины с сырами, копченостями, сладостями и вьетнамскими специалитетами От новогоднего набора с бараниной до авоськи с азиатской едой

«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта
Красная цена
«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецептаThe Village выяснил, сколько стоят одни и те же продукты для салата в разных магазинах Москвы, и сравнил актуальные и прошлогодние цены
0
«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта
Красная цена

«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта The Village выяснил, сколько стоят одни и те же продукты для салата в разных магазинах Москвы, и сравнил актуальные и прошлогодние цены

Как создавали «Словарь языка интернета.ru»
Комментарий
Как создавали «Словарь языка интернета.ru»Один из создателей словаря Максим Кронгауз — о развитии интернет-лексики и любимых мемах
0
Как создавали «Словарь языка интернета.ru»
Комментарий

Как создавали «Словарь языка интернета.ru» Один из создателей словаря Максим Кронгауз — о развитии интернет-лексики и любимых мемах

На что живут уличные музыканты
Личный счёт
На что живут уличные музыкантыУкраинский музыкант — о заработке на родине, в Москве и Берлине
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На что живут уличные музыканты
Личный счёт

На что живут уличные музыканты Украинский музыкант — о заработке на родине, в Москве и Берлине

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Еда
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странахЖареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
1
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Еда

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда

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