Кристина Сафонова
На сайте с 25 февраля 2013
Индустрия
«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой»Мария Троицкая — о том, как в 21 год основать собственный бренд десертов и запустить онлайн-кондитерскую
Индустрия
«В России до сих пор есть мнение, что кондитер — не представитель искусства, а женщина из столовой» Мария Троицкая — о том, как в 21 год основать собственный бренд десертов и запустить онлайн-кондитерскую
Комментарий
К чему приведет отказ от дополнительного финансирования борьбы с ВИЧИ как не заразиться опасной инфекцией
Комментарий
К чему приведет отказ от дополнительного финансирования борьбы с ВИЧ И как не заразиться опасной инфекцией
Гид The Village
Где есть эклеры в Москве14 заведений с классическим (и не очень) французским десертом
Гид The Village
Где есть эклеры в Москве 14 заведений с классическим (и не очень) французским десертом
Скидки недели
Распродажа в 12Storeez, открытие магазина Gate31, выставка кроссовок adidas OriginalsИ другие новости московских и петербургских магазинов
Скидки недели
Распродажа в 12Storeez, открытие магазина Gate31, выставка кроссовок adidas Originals И другие новости московских и петербургских магазинов
Комментарий
Как открыть ресторан за две неделиВладелец Burger Heroes — об открытии заведения в короткие сроки и сложностях, которые с этим связаны
Комментарий
Как открыть ресторан за две недели Владелец Burger Heroes — об открытии заведения в короткие сроки и сложностях, которые с этим связаны
Место
Кафе-бар Nhà в Столешниковом переулке Новое место владельцев Lao Lee
Совет недели
Приготовить особенные вареники на старый Новый год Еженедельные советы и находки сотрудников редакции
Совет недели
Приготовить особенные вареники на старый Новый год Еженедельные советы и находки сотрудников редакции
Люди в городе
Московские моржиГорожане, купающиеся в ледяной воде, рассказывают о возможностях человеческого организма
Люди в городе
Московские моржи Горожане, купающиеся в ледяной воде, рассказывают о возможностях человеческого организма
Еда
«Доброкачественная пища, а водка — чудо!»Что пишут посетители московских заведений в книгах отзывов и предложений
Еда
«Доброкачественная пища, а водка — чудо!» Что пишут посетители московских заведений в книгах отзывов и предложений
Есть вопрос
Куда сдать новогоднюю елку на переработку и зачем это делать?В Москве запустилось сразу несколько акций по утилизации елок
Есть вопрос
Куда сдать новогоднюю елку на переработку и зачем это делать? В Москве запустилось сразу несколько акций по утилизации елок
Гид The Village
От семейных ценностей до терроризма: Как менялись новогодние речи Владимира ПутинаПервые радио- и телепоздравления, обращение Мавроди к народу и традиции путинской эпохи
Гид The Village
От семейных ценностей до терроризма: Как менялись новогодние речи Владимира Путина Первые радио- и телепоздравления, обращение Мавроди к народу и традиции путинской эпохи
Гид The Village
Как поесть в ресторане и не отравитьсяРесторатор, повар и юрист — о том, как сделать поход в любое заведение безопасным
Гид The Village
Как поесть в ресторане и не отравиться Ресторатор, повар и юрист — о том, как сделать поход в любое заведение безопасным
Комментарий
Зачем продавать «Валокордин» и «Боярышник» по рецепту На ком отразятся ограничения продажи спиртосодержащих препаратов — рассказывают эксперты
Комментарий
Зачем продавать «Валокордин» и «Боярышник» по рецепту На ком отразятся ограничения продажи спиртосодержащих препаратов — рассказывают эксперты
Скидки недели
Новогодний «Ламбада-маркет», скидки в Monki и презентация новой коллекции adidas OriginalsИ другие новости московских и петербургских магазинов
Скидки недели
Новогодний «Ламбада-маркет», скидки в Monki и презентация новой коллекции adidas Originals И другие новости московских и петербургских магазинов
Гид The Village
Подарочные корзины с сырами, копченостями, сладостями и вьетнамскими специалитетамиОт новогоднего набора с бараниной до авоськи с азиатской едой
Гид The Village
Подарочные корзины с сырами, копченостями, сладостями и вьетнамскими специалитетами От новогоднего набора с бараниной до авоськи с азиатской едой
Красная цена
«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецептаThe Village выяснил, сколько стоят одни и те же продукты для салата в разных магазинах Москвы, и сравнил актуальные и прошлогодние цены
Красная цена
«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта The Village выяснил, сколько стоят одни и те же продукты для салата в разных магазинах Москвы, и сравнил актуальные и прошлогодние цены
Комментарий
Как создавали «Словарь языка интернета.ru»Один из создателей словаря Максим Кронгауз — о развитии интернет-лексики и любимых мемах
Комментарий
Как создавали «Словарь языка интернета.ru» Один из создателей словаря Максим Кронгауз — о развитии интернет-лексики и любимых мемах
Личный счёт
На что живут уличные музыкантыУкраинский музыкант — о заработке на родине, в Москве и Берлине
Личный счёт
На что живут уличные музыканты Украинский музыкант — о заработке на родине, в Москве и Берлине
Еда
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странахЖареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Еда