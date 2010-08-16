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Комментарии49
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Н

настя

На сайте с 8 января 2008

Комментарии49
Темы0
Посты15
Коротко0
Московские власти начали готовиться к урагану

this tornado loves you

В Москве сгорел клуб Опера

святая инквизиция не дремлет

Dunkin' Donuts возвращается в Россию

ммм...пончики...

TravelGuidе: Киев

пакую чемоданы, еду в Київ

Фарфалле в томатно-сливочном соусе

захлебываюсь слюной

Щавелевый суп

мой дедушка такие щавелевые щи варит -закачаешься!)

Волшебная домашняя тянучка

тянуучка...очень нравится это слово!
спасибо за рецепт!

Студия бренда Denis Simachev

на мой взгляд очень аляписто и темно

Lussekatter или шафрановые булочки с изюмом

ммм…выглядит чудесно!

знатным будет воскресный завтрак у родителей!)

спасибо большое за рецепт!

Булочки с корицей

ааааа обожааааааааааю!!!

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