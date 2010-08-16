настя
На сайте с 8 января 2008
В Москве сгорел клуб Опера
святая инквизиция не дремлет
Dunkin' Donuts возвращается в Россию
ммм...пончики...
TravelGuidе: Киев
пакую чемоданы, еду в Київ
Фарфалле в томатно-сливочном соусе
захлебываюсь слюной
Щавелевый суп
мой дедушка такие щавелевые щи варит -закачаешься!)
Волшебная домашняя тянучка
тянуучка...очень нравится это слово!
тянуучка...очень нравится это слово!
спасибо за рецепт!
Студия бренда Denis Simachev
на мой взгляд очень аляписто и темно
Lussekatter или шафрановые булочки с изюмом
ммм…выглядит чудесно!
знатным будет воскресный завтрак у родителей!)
спасибо большое за рецепт!
Булочки с корицей
ааааа обожааааааааааю!!!
this tornado loves you