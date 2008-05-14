настя
На сайте с 8 января 2008
Рецепты читателей
Кулинарная ЧародейкаЧитателям виртуального дневника Иры Чадеевой повезло: «листая» его страницы, можно не только ощутить прилив творческой энергии, к немалому восторгу домашних, приготовить баскский берет или миндальные тюили, но и получить удовольствие от просмотра прекрасных фотографий всех этапов приготовления этих блюд. Домашние десерты пробовала корреспондент «Твоего...
Рецепты читателей
Кулинарная Чародейка Читателям виртуального дневника Иры Чадеевой повезло: «листая» его страницы, можно не только ощутить прилив творческой энергии, к немалому восторгу домашних, приготовить баскский берет или миндальные тюили, но и получить удовольствие от просмотра прекрасных фотографий всех этапов приготовления этих блюд. Домашние десерты пробовала корреспондент «Твоего...
Рецепты читателей
Take the cake Грушевый пирог с фундуком и шоколадом.
Рецепты читателей
Сюрприз с яблокомЭто блюдо доставит вам массу удовольствия и займет всего-лишь 20-30 минут драгоценного времени.
Рецепты читателей
Сюрприз с яблоком Это блюдо доставит вам массу удовольствия и займет всего-лишь 20-30 минут драгоценного времени.
Рецепты читателей
КРЕМОВЫЙ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАДСогревающий горячий шоколад наполняет кухню восхитительным ароматом и успокаивает душу.
Рецепты читателей
КРЕМОВЫЙ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД Согревающий горячий шоколад наполняет кухню восхитительным ароматом и успокаивает душу.
Рецепты читателей
Cherry cheesecakeЧто может быть вкуснее домашнего чизкейка? Только вишневый домашний чизкейк!
Рецепты читателей
Cherry cheesecake Что может быть вкуснее домашнего чизкейка? Только вишневый домашний чизкейк!
Рецепты читателей
TurronTurron – (в переводе с исп.) нуга. Нуга – это сладкое ореховое тесто, разного вида
Рецепты читателей
Turron Turron – (в переводе с исп.) нуга. Нуга – это сладкое ореховое тесто, разного вида
Рецепты читателей
BROWNIE, как фотоаппарат Нежный шоколадный пирог с грецкими орехами по-американски.
Рецепты читателей
Chocolate cookiesЛюблю в такую холодную погоду ходить в Старбакс. Люблю пить там пряный чай латте и заедать его божественным шоколадным печеньем. Конечно, любить все это дело я могу сколько угодно, но до поры – до времени, пока, так сказать, мои финансы не запоют романсы. Если чай дома приготовить не проблема, то с печеньем дело обстояло сложнее.Теперь,однако, поспешу я вас заверить, и с печеньем...
Рецепты читателей
Chocolate cookies Люблю в такую холодную погоду ходить в Старбакс. Люблю пить там пряный чай латте и заедать его божественным шоколадным печеньем. Конечно, любить все это дело я могу сколько угодно, но до поры – до времени, пока, так сказать, мои финансы не запоют романсы. Если чай дома приготовить не проблема, то с печеньем дело обстояло сложнее.Теперь,однако, поспешу я вас заверить, и с печеньем...
Рецепты читателей
Безе или МеренгПирожное, выпекаемое из взбитых яичных белков и сливок с сахаром с использованием в качестве начинки-прослойки взбитых сливок или варенья.
Рецепты читателей
Безе или Меренг Пирожное, выпекаемое из взбитых яичных белков и сливок с сахаром с использованием в качестве начинки-прослойки взбитых сливок или варенья.
Рецепты читателей
Бретонский пирог с клюквой и антоновкойПомню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег…
Рецепты читателей
Бретонский пирог с клюквой и антоновкой Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег…
Рецепты читателей
The easiest cake in the worldСей рецепт был позаимствован у кулинарной интернет-странички английской газеты Guardian (guardian.co.uk).
Рецепты читателей
The easiest cake in the world Сей рецепт был позаимствован у кулинарной интернет-странички английской газеты Guardian (guardian.co.uk).
Рецепты читателей
Madeleines Во Франции их называют madeleines,по-русски это звучит,как «мадленки».
Рецепты читателей
Egg FlanУ десерта под названием флан довольно долгая история существования – французы подавали его на стол еще в XVIII веке. За столь продолжительный промежуток времени флан успел обрасти сотнями вариантов рецепта и большой популярностью.
Рецепты читателей
Egg Flan У десерта под названием флан довольно долгая история существования – французы подавали его на стол еще в XVIII веке. За столь продолжительный промежуток времени флан успел обрасти сотнями вариантов рецепта и большой популярностью.
Рецепты читателей
Морковный пирогС детства обожаю морковь,поэтому,увидев еще весной рецепт морковного пирога,незамедлительно решила его приготовить.Никто и подумать не мог,что получится ТАК вкусно.Теперь этот пирог мой фирменный,готовлю его на «всех свадьбах и похоронах».Понравился он даже дедушке,который с большой опаской отнесся к нему,не просто морковному,а еще и сладкому!
Рецепты читателей
Морковный пирог С детства обожаю морковь,поэтому,увидев еще весной рецепт морковного пирога,незамедлительно решила его приготовить.Никто и подумать не мог,что получится ТАК вкусно.Теперь этот пирог мой фирменный,готовлю его на «всех свадьбах и похоронах».Понравился он даже дедушке,который с большой опаской отнесся к нему,не просто морковному,а еще и сладкому!
Рецепты читателей
La TomatinaLa Tomatina – это знаменитый «томатный бой», который происходит в испанском городке Буньол, недалеко от Валенсии. Битва происходит ежегодно в последнюю среду августа с 11 до 13 часов. La Tomatina – кульминационное событие недельного Томатного фестиваля, который начинается на пару дней раньше.
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