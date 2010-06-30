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Kira

На сайте с 31 мая 2009

Комментарии10Темы2Посты1
Коротко0
Рецепты читателей
Курица Тикка МасалаПризнаюсь, готовлю я редко. Но это блюдо не давало мне покоя почти полгода. И вот совпало настроение, время и желание.
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Рецепты читателей

Курица Тикка Масала Признаюсь, готовлю я редко. Но это блюдо не давало мне покоя почти полгода. И вот совпало настроение, время и желание.