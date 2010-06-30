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Kira
На сайте с 31 мая 2009
Комментарии
10
Темы
2
Посты
1
Коротко
0
Рецепты читателей
Курица Тикка Масала
Признаюсь, готовлю я редко. Но это блюдо не давало мне покоя почти полгода. И вот совпало настроение, время и желание.
13
Рецепты читателей
Курица Тикка Масала
Признаюсь, готовлю я редко. Но это блюдо не давало мне покоя почти полгода. И вот совпало настроение, время и желание.
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