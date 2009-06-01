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Darina

На сайте с 1 июня 2009

Комментарии37
Темы0
Посты2
Коротко0
Парфе с грецкими орехами и медом
Рецепты читателей
Парфе с грецкими орехами и медомПо вкусу парфе напоминает мороженое. Это оптимальный вариант, когда хочется сладкого, но не хочется заморачиваться с выпечкой, и вообще дико лень напрягаться (да, я очень ленивая, но покушать люблю). Готовится очень просто.
28
Парфе с грецкими орехами и медом
Рецепты читателей

Парфе с грецкими орехами и медом По вкусу парфе напоминает мороженое. Это оптимальный вариант, когда хочется сладкого, но не хочется заморачиваться с выпечкой, и вообще дико лень напрягаться (да, я очень ленивая, но покушать люблю). Готовится очень просто.

Лазанья
Рецепты читателей
ЛазаньяОпределение Wiki: Лаза́нья (итал. lasagne) — традиционное блюдо итальянской кухни, особенно города Болонья, приготовленное из слоёв теста вперемешку со слоями начинки, залитых соусом (обычно бешамель). Слои начинки могут быть, в частности, из мясного рагу или фарша, помидоров, шпината, прочих овощей, сыра «пармезан».
54
Лазанья
Рецепты читателей

Лазанья Определение Wiki: Лаза́нья (итал. lasagne) — традиционное блюдо итальянской кухни, особенно города Болонья, приготовленное из слоёв теста вперемешку со слоями начинки, залитых соусом (обычно бешамель). Слои начинки могут быть, в частности, из мясного рагу или фарша, помидоров, шпината, прочих овощей, сыра «пармезан».