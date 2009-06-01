Парфе с грецкими орехами и медом По вкусу парфе напоминает мороженое. Это оптимальный вариант, когда хочется сладкого, но не хочется заморачиваться с выпечкой, и вообще дико лень напрягаться (да, я очень ленивая, но покушать люблю). Готовится очень просто.