Лида
На сайте с 4 июня 2009
спасибо большое, как раз собираюсь туда через две недели!! теперь еще больше хочется:)
по поводу жилья, знаю, что в Праге много всяких бюджетных гостинниц (хостелы). Может, знаете какой-нибудь милый хостел в Праге:)?
спасибо:)
большое спасибо за пост. Как раз планирую в Лиссабону когда-нибудь:)
как же я вам москвичам завидую..:) Милан- город дизайна и моды, все таки просто отдыхает...честно..
вот чего не знаю, того не знаю, к сожалению:(
Насчет людей красивых согласна, хотя, мне кажется, испанцы и итальянцы еще похлеще:)
просто волшебно...
спасибо:) навесы, действительно очень калоритные- спасение от жары...
да, вы были правы- это был глюк:) спасибо
Мне кажется, именно таким и должен быть офис креативного агенства. Просто супер. Все наши миланские дизайнеры захотели переехать в Москву:)
В Цюрихе офис Google тоже очень примечательный: рыбки, бильярд...наверняка, вы это уже сто раз видели.
http://www.tr3ndy.com/2009/04/09/i-nuovi-uffici-di-google-a-zurigo-in-47-incredibili-fotografie/
и тем не менее - спасибо за наводку. Как-то не задавалась целью найти раньше
свою "детскую" искренность и непосредственность буду держать при себе в другой раз, так же как и сравнение Москвы с другими городами:) лепите еще минусы, налетайте:)
и все равно: место просто класс:)
ну, можно и гонять если денег не жалко на огромные штрафы:)