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Лида

На сайте с 4 июня 2009

Комментарии12
Темы0
Посты2
Коротко0
Западная Норвегия за шесть дней

ну, можно и гонять если денег не жалко на огромные штрафы:)

Новый блог на Look At Me: Путешествия

спасибо большое, как раз собираюсь туда через две недели!! теперь еще больше хочется:)
по поводу жилья, знаю, что в Праге много всяких бюджетных гостинниц (хостелы). Может, знаете какой-нибудь милый хостел в Праге:)?

Западная Норвегия за шесть дней

спасибо:)

Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии

большое спасибо за пост. Как раз планирую в Лиссабону когда-нибудь:)

Море внутри

как же я вам москвичам завидую..:) Милан- город дизайна и моды, все таки просто отдыхает...честно..

Португальские каникулы

вот чего не знаю, того не знаю, к сожалению:(

Насчет людей красивых согласна, хотя, мне кажется, испанцы и итальянцы еще похлеще:)

Река Деп, Амурская область, Россия

просто волшебно...

Португальские каникулы

спасибо:) навесы, действительно очень калоритные- спасение от жары...

Португальские каникулы

да, вы были правы- это был глюк:) спасибо

Офис рекламного агентства Leo Burnett

Мне кажется, именно таким и должен быть офис креативного агенства. Просто супер. Все наши миланские дизайнеры захотели переехать в Москву:)
В Цюрихе офис Google тоже очень примечательный: рыбки, бильярд...наверняка, вы это уже сто раз видели.

http://www.tr3ndy.com/2009/04/09/i-nuovi-uffici-di-google-a-zurigo-in-47-incredibili-fotografie/

Офис рекламного агентства Leo Burnett

и тем не менее - спасибо за наводку. Как-то не задавалась целью найти раньше

Море внутри

свою "детскую" искренность и непосредственность буду держать при себе в другой раз, так же как и сравнение Москвы с другими городами:) лепите еще минусы, налетайте:)
и все равно: место просто класс:)