Лида
На сайте с 4 июня 2009
Путешествия по Европе от читателей The Village
Западная Норвегия за шесть днейТак получилось, что мне довелось пожить пять месяцев в маленьком норвежском городке на юге – Кристиансанд. Когда проживание подошло к концу, мои впечатления о Норвегии, к сожалению, ограничивались только вот этим небольшим городом. А так как жизнь в этом месте не бьет ключом, люди не отличаются особой открытостью, и дело было зимой, скажем прямо, впечатления эти были не из лучших.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Западная Норвегия за шесть дней Так получилось, что мне довелось пожить пять месяцев в маленьком норвежском городке на юге – Кристиансанд. Когда проживание подошло к концу, мои впечатления о Норвегии, к сожалению, ограничивались только вот этим небольшим городом. А так как жизнь в этом месте не бьет ключом, люди не отличаются особой открытостью, и дело было зимой, скажем прямо, впечатления эти были не из лучших.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Португальские каникулыСвое небольшое путешестие в Португалию, мы начали с Испании, а именно города Севилья. Андалусский город, из гавани которого отправился в свое путешествие Кристофер Колумб, оказал нам горячий прием: 40 градусов жары. И это в девять часов вечера (в июле 2008).
Путешествия по Европе от читателей The Village