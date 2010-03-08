Путин, Медведев и шахматы Эти несравненные произведения искусства понятны будут не каждому. Но, не огорчайтесь, если вы не увидели ничего гениального в штрихах этого полиптиха - автор все равно не известен, (ну, или теперь - то известен , но имени его я нигде не нашла). В любом случае, у нас есть уникальная возможность оценить его талант по достоинству, глядя на его творения: