toma M
На сайте с 8 июня 2009
Ситуация
Путин, Медведев и шахматыЭти несравненные произведения искусства понятны будут не каждому. Но, не огорчайтесь, если вы не увидели ничего гениального в штрихах этого полиптиха - автор все равно не известен, (ну, или теперь - то известен , но имени его я нигде не нашла). В любом случае, у нас есть уникальная возможность оценить его талант по достоинству, глядя на его творения:
Ситуация
Путин, Медведев и шахматы Эти несравненные произведения искусства понятны будут не каждому. Но, не огорчайтесь, если вы не увидели ничего гениального в штрихах этого полиптиха - автор все равно не известен, (ну, или теперь - то известен , но имени его я нигде не нашла). В любом случае, у нас есть уникальная возможность оценить его талант по достоинству, глядя на его творения:
Путешествия читателей The Village
Башня ДьяволаСлучайно наткнулась в интернете на картинку и не удержалась. Может быть, кто-то уже видел это чудо природы – поделитесь впечатлениями!
Путешествия читателей The Village