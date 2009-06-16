вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии50
Темы0
Посты3
Коротко0
N

n

На сайте с 10 июня 2009

Комментарии50
Темы0
Посты3
Коротко0
Рецепты читателей
Мисо-суп с вариациямиСуп мисо - отличное кулинарное изобретение, которое придется по вкусу всем, ибо ваша фантазия и возможности касательно него совершенно безграничны!
40
Рецепты читателей

Мисо-суп с вариациями Суп мисо - отличное кулинарное изобретение, которое придется по вкусу всем, ибо ваша фантазия и возможности касательно него совершенно безграничны!

Якисоба с мидиями и сладким перцем
Рецепты читателей
Якисоба с мидиями и сладким перцемБлюдо, само-собой, с азиатским акцентом, сымпровизировано мной как-то раз и с тех пор является одним из любимых обедов-ужинов.
41
Якисоба с мидиями и сладким перцем
Рецепты читателей

Якисоба с мидиями и сладким перцем Блюдо, само-собой, с азиатским акцентом, сымпровизировано мной как-то раз и с тех пор является одним из любимых обедов-ужинов.

Японское карри
Рецепты читателей
Японское карриИтак, перед вами блюдо японской кухни, которое не требует вообще никаких экзотических продуктов. Все составляющие вполне русские, ну кроме собственно карри, конечно.
38
Японское карри
Рецепты читателей

Японское карри Итак, перед вами блюдо японской кухни, которое не требует вообще никаких экзотических продуктов. Все составляющие вполне русские, ну кроме собственно карри, конечно.