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На сайте с 10 июня 2009
Рецепты читателей
Мисо-суп с вариациямиСуп мисо - отличное кулинарное изобретение, которое придется по вкусу всем, ибо ваша фантазия и возможности касательно него совершенно безграничны!
Рецепты читателей
Мисо-суп с вариациями Суп мисо - отличное кулинарное изобретение, которое придется по вкусу всем, ибо ваша фантазия и возможности касательно него совершенно безграничны!
Рецепты читателей
Якисоба с мидиями и сладким перцемБлюдо, само-собой, с азиатским акцентом, сымпровизировано мной как-то раз и с тех пор является одним из любимых обедов-ужинов.
Рецепты читателей
Якисоба с мидиями и сладким перцем Блюдо, само-собой, с азиатским акцентом, сымпровизировано мной как-то раз и с тех пор является одним из любимых обедов-ужинов.
Рецепты читателей
Японское карриИтак, перед вами блюдо японской кухни, которое не требует вообще никаких экзотических продуктов. Все составляющие вполне русские, ну кроме собственно карри, конечно.
Рецепты читателей